Con el clima caluroso de nuevo presente en la capital duranguense, Rodolfo Corrujedo, director de Aguas del Municipio https://www.amd.gob.mx/, informó que se cuenta con un buen avance respecto a la cultura del cuidado del agua, y es que las tomas clandestinas tienden a incrementar cuando la temporada de calor se presenta.

En este sentido, explicó que gracias a las campañas donde se invita a la ciudadanía a cuidar del vital líquido, ahora los duranguenses son quienes señalan el mal uso del agua, o bien la presencia de tomas clandestinas que llegan a tener afectación en colonias y fraccionamientos, provocando baja presión principalmente.

Detalló que se detectan de 1 a 2 tomas clandestinas por semana, y suelen ser en puntos de la periferia.

Así mismo, explicó que el año pasado se detectaron algunas tomas de hasta 3 pulgadas de diámetro, lo cual generaba un mayor problema a la zona, debido a que se detectaron en negocios como purificadoras, llenado de albercas y hasta escuelas.

La sanción que se emite por las autoridades oscila en aproximadamente 10 mil pesos, la cual en ocasiones, dijo el director, no es suficiente debido a que por el tamaño de la toma y el tiempo que no se pagó el servicio de agua potable, lo que representa un déficit de recursos mayor, que no es cubierto por la multa.

Es en ese sentido, detalló que como parte del trabajo de la dependencia, se busca seguir avanzando en educación del cuidado del agua y evitar que estas acciones tengan afectación en otros ciudadanos.

Por último, destacó que de manera permanente se atienden los reportes de la ciudadanía, por lo que invitó a quien detecte el mal uso del vital líquido a reportarlo a través de las distintas vías de comunicación de la dependencia.

