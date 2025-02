Dos astronautas, Sunita (Suni) Williams y Butch Wilmore, despegaron en una misión de prueba a la Estación Espacial Internacional (ISS) el 5 de junio de 2024. El objetivo era regresar a casa en una semana, pero no resultó así. La exoficial de la Marina suma al momento un total de 62 horas y 6 minutos pasadas fuera de la ISS, un nuevo récord de estancia en el espacio que supera al de su colega Peggy Whitson, que sumó 60 horas y 21 minutos.

De acuerdo con Wired, Williams completó su novena caminata espacial el pasado 30 de enero. Si bien Christina Koch registró más de 300 días a bordo en una misión, Sunita Williams es la primera mujer y la cuarta en la historia, incluidos hombres, en acumular más tiempo en caminatas espaciales.

“Llevo aquí tanto tiempo que he estado tratando de recordar cómo es caminar. No he caminado. No me he sentado. No me he acostado. No tienes que hacerlo; puedes simplemente cerrar los ojos y flotar donde estás ahora mismo”, comentó la astronauta en una videollamada con estudiantes de secundaria de Needham, Massachusetts, Estados Unidos.