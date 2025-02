La Agencia Espacial Europea (ESA) ha informado que el asteroide “2024 YR4” pasará cerca de la Tierra el 22 de diciembre de 2032, con una probabilidad del 99 % de que sea un paso seguro. Sin embargo, los científicos continúan monitoreando su trayectoria, ya que la posibilidad de impacto, aunque baja (1,2 %), sigue siendo una de las más altas jamás registradas para un objeto de este tamaño.

Aunque este hallazgo ha generado cierto revuelo entre la comunidad científica estos son los datos más aproximados del asteroide:

Descubierto: 25 de diciembre de 2024

Diámetro: Entre 40 y 100 metros

Distancia actual: 27 millones de kilómetros de la Tierra

Clasificación en la Escala de Turín: Nivel 3 (requiere atención de los astrónomos)

Recently-discovered #asteroid 2024 YR4 may make a very close approach to Earth in 8 years. It is thought to be 40-100 meters wide. Uncertainty is still high and more and more observations are needed confirm this. pic.twitter.com/u8PvZg3jaw

— Tony Dunn (@tony873004) January 28, 2025