No pasó un día después de que se confirmara la salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull, la escudería ha anunciado oficialmente a su sucesor: Liam Lawson, el joven piloto neozelandés, será el nuevo compañero de Max Verstappen en la parrilla de Fórmula 1 a partir de la temporada 2025.

El comunicado, difundido a través de las redes sociales del equipo, confirmó la incorporación de Lawson, quien ha sido parte del Programa Junior de Red Bull y ha demostrado su valía durante sus etapas en Alpha Tauri, ahora Visa Cash App Racing Bulls (VCARB).

Christian Horner, director de Red Bull Racing, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa:

“Estoy encantado de anunciar que Liam Lawson se unirá al equipo en 2025. Sus actuaciones han demostrado que no solo es capaz de ofrecer buenos resultados, sino que también es un verdadero corredor, que no tiene miedo de competir con los mejores y salir victorioso.”

Horner destacó que Lawson seguirá los pasos de grandes pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen, quienes también surgieron del Programa Junior:

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024