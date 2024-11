Son pocos los que compran los vehículos más caros del mercado, ya que la mayoría estamos en busca de los autos que mejor se adapten a nuestras necesidades. Con esto en mente, los editores de Newsweek hemos modificado nuestros criterios para seleccionar los ofrecimientos más destacados de la industria automotriz.

Así pues, en vez de presentar los segmentos convencionales, hemos clasificado los vehículos en 13 perfiles de consumidor específicos, cada cual con prioridades propias y necesidades únicas. A tal fin, hicimos pruebas de conducción con tantos autos nuevos como nos fue posible para desarrollar nuestros criterios de selección y brindar una perspectiva más clara del mercado para la compra de coches, camiones, suvs, vans y camionetas.

El listado de Newsweek de los mejores autos de 2024 es la culminación de nuestro trabajo. Los editores confiamos en que nuestras propuestas te ayudarán a visualizar, buscar y adquirir tu próximo vehículo.

LOS AUTOS PARA PERSONAS ENFOCADAS EN OBJETIVOS

El grupo de compradores enfocados en objetivos busca un vehículo que refleje su estilo de vida cotidiano y, a la vez, proporcione abundantes aplicaciones y conexiones a internet de alta velocidad que agilicen las actualizaciones inalámbricas. El modelo ideal para los individuos enfocados en objetivos debe ofrecer lo mejor en tecnología de asistencia vehicular, un exterior atractivo con interiores elegantes y montones de opciones prémium y suntuarias.

Bien sea para alquiler o compra, estos conductores tienen el propósito de aprovechar el vehículo nuevo tanto para sus actividades cotidianas como para viajes de fin de semana, por lo que el modelo elegido debe tener espacio de almacenamiento suficiente para palos de golf, equipaje o todas sus compras.

2024 Mercedes-Benz Clase E

De elegante apariencia y con opciones de alta tecnología, el Mercedes-Benz Clase E es ideal para quienes no pierden de vista sus objetivos. Este sedán de lujo —también disponible como vehículo familiar— se destaca por su facilidad de conducción, gran comodidad y un ambiente tranquilo en el interior de la cabina. Gracias a que sus funciones intuitivas para asistencia al conductor ofrecen gran seguridad, y a que el espacio de almacenamiento es de lo más adecuado, el Clase E se ha posicionado en el primer lugar de nuestro listado. Nos sorprendió muy gratamente el sistema nativo de infoentretenimiento: uno de los mejores del mercado actual.

2024 Genesis GV70 Electrified

Con una cabina que fácilmente vale el doble de lo que cuesta el vehículo, el Genesis GV70 Eléctrico es una opción estupenda en términos de practicidad y silencio. El interior de la cabina es casi como una biblioteca —con revestimientos de cuero, lana, gamuza y metal—, en tanto que la tecnología a bordo ofrece facilidad de acceso y conducción. Su suspensión adaptativa y sus cámaras para escanear el camino se combinan en una experiencia de viaje suave sobre cualquier superficie.

2024 GMC Sierra 1500 Denali

El segmento de pickups grandes ha migrado de los plomeros y trabajadores de la construcción al sector de los vehículos de lujo que brindan gran comodidad. Los compradores enfocados en sus objetivos seguramente optarán por la Sierra 1500 Denali de primer nivel, versión que incluye asientos adaptados para masaje, calefacción y enfriamiento; varias opciones de propulsión (incluido un motor a diésel); y relucientes detalles tanto al frente como en la parte posterior. Una vez que termina el día de trabajo, Denali ofrece un portón trasero plegable, de seis posiciones, que hace las veces de banca, mesa de trabajo, tope de carga y mucho más.

AUTOS PARA LOS ENTUSIASTAS

Cuando piensan en comprar un vehículo, los entusiastas buscan todo lo que la mayoría de los compradores pasa por alto y dan prioridad al rendimiento y la estética. El exterior es de suma importancia para los integrantes de este grupo, así que están dispuestos a presumir de gustos un tanto excéntricos en términos de color, gráficos y detalles en las ruedas de los autos.

Los entusiastas no lo piensan dos veces para ordenar justo el auto que quieren, y siempre toman en cuenta tanto la disponibilidad de accesorios como las posibilidades de modificación. Aun cuando la calidad de los asientos y los interiores no son determinantes, los conductores jóvenes de esta categoría optan más por la calidad y las tecnologías que los compradores de más edad.

Ford Mustang 2024

Desde hace décadas el Mustang ha sido un favorito de los entusiastas. Y el nuevo modelo ofrece mucho más de lo que más les gusta. El diseño exterior es más angular y “agresivo” que la edición precedente, y las nuevas opciones de color lo destacan de cualquier competidor. El nuevo Ford Mustang incluye ahora dos versiones de motor: cuatro cilindros y V8, siendo esta última el corazón del Mustang GT más poderoso jamás producido. Mejor aún, los modelos Dark Horse van mucho más allá con suspensión de carreras adaptativa y velocidades máximas más altas.

Jeep Wrangler 2024

El flamante Wrangler de Jeep reúne todos los requisitos de los entusiastas. Si lo que buscas es el simple —y profundo— placer de conducir un Jeep Wrangler, no dudes en comprometerte con un modelo a gasolina. ¿Prefieres trepar rocas? Rubicon es el vehículo perfecto. Los aventureros extremos que quieren navegar envueltos en un silencio ecológico harán realidad su sueño con el Wrangler 4xe. Sin embargo, quienes están en busca de velocidad y “ruido”, la mejor opción es el Wrangler 392 con motor V8.

Honda Civic 2024

El Civic ha sido una de las opciones más económicas para los entusiastas desde hace décadas. Inmortalizada en el cine, la animación y los videojuegos, la familia Civic siempre ha cumplido lo que promete. Con abundante soporte posventa y actualizaciones para alto rendimiento, tanto el modelo sedán como el hatchback son capaces de migrar, muy fácilmente, del uso como vehículo de cercanías a un cohete de las pistas. Si bien es costoso, el nuevo Honda Civic Tipo R casi se siente como un auto de carreras dedicado.

AUTOS PARA LOS SUBURBANOS

Las personas suburbanas eligen los autos que satisfacen las necesidades de sus familias, y toman decisiones prácticas que abarcan desde el espacio de almacenamiento interior hasta la facilidad para abordar la segunda o tercera fila de asientos.

Más allá de eso, muchos buscan opciones como interiores con múltiples portavasos y puertos de carga distribuidos por todo el vehículo. Muchas veces la adquisición de una versión eléctrica obliga a invertir en infraestructura de carga en el domicilio, y ese costo se suma, necesariamente, al precio del vehículo.

Aun así, lo más importante para los suburbanos es que todos los miembros de la familia se mantengan siempre conectados —entre sí y con el vehículo—, y ponen especial énfasis en las características de seguridad.

Volvo XC60 2024

De tamaño mediano, el Volvo XC60 es un SUV híbrido enchufable que ofrece un recorrido silencioso y cómodo y cuya eficiencia y rendimiento son muy impresionantes. El XC60 es capaz de recorrer hasta 51.5 kilómetros usando solo la carga de la batería, la cual es fácil de recargar en casa durante la noche. El Volvo XC60 cuenta con avanzados sistemas de asistencia al conductor e interiores de aspecto “escandinavo”, con conexiones LATCH (anclajes) para asientos infantiles fácilmente accesibles, así como una pantalla táctil de 9 pulgadas, además de las siempre confiables aplicaciones de Apple y Google.

Audi Q8 E-Tron 2024

Recién renovado, el Audi Q8 E-Tron 2024 ofrece la opción de ruedas aerodinámicas, iluminación proyectada y mayor autonomía gracias a una batería más eficiente y con mayor capacidad utilizable. Los suburbanos disfrutarán de la capacidad de carga adicional del espacioso E-Tron: tal vez un poco más “cuadrado” respecto del modelo E-Tron Sportback, aunque ambos han obtenido excelentes calificaciones en términos de seguridad y pruebas de colisión. Si compras cualquiera de estos modelos tendrás dos años de carga de corriente continua (CC) rápida gratuita con la red de Electrify America.

Ford Mustang Mach-E 2024

Igual que el coupé convencional, el Ford Mustang Mach-E es un vehículo relativamente económico y de buen rendimiento que brinda una amplia variedad de componentes para satisfacer a buena parte de los suburbanos. El SUV de techo bajo tiene más torque gracias a su motor eléctrico actualizado y de carga es más rápida, y también ofrece más características estándar que el modelo anterior. La nueva versión incluye abundantes características estándar para seguridad y asistencia; y también viene con BlueCruise —el sistema de Ford para asistencia de conducción vehicular, con visualización a manos libres y visión frontal—, el cual contribuye a reducir mucho el estrés de los viajes familiares por carretera.

AUTOS PARA PERSONAS CON LA VISIÓN PUESTA EN EL FUTURO

Para quienes viven con la visión fija en el futuro la tecnología es, indudablemente, lo primero en su lista de requisitos que deben cumplir los autos. Estas personas buscan un vehículo que los mantenga conectados con el resto de mundo y que integre, de manera fácil y transparente, todo lo que llevan cargado en sus celulares.

El segmento de compradores con visión a futuro suele ser el primero en adoptar nuevas propuestas y, en muchos casos, lo que desean es un auto con inteligencia artificial que maximice la experiencia del usuario. Las características de asistencia al conductor —incluida la tecnología a “manos y ojos libres”— atrapan su atención invariablemente, y si están pensando en un auto eléctrico, lo primero que van a evaluar es la facilidad y velocidad de carga, así como la capacidad de frenado regenerativo.

Hyundai Ioniq 6 2024

Con su silueta alargada, el Hyundai Ioniq 6 deja de lado todo lo superfluo para enfocarse en la aerodinámica, lo cual resulta en una autonomía totalmente eléctrica considerada entre las más desahogadas del mercado (589 kilómetros). Los faros futuristas y las luces traseras pixeladas son lo primero que atrae a los compradores de este grupo; a lo cual se suman la llave digital tipo keyfob (llavero), así como las luces ambientales en el interior. Debido a su baja altura, el Ioniq 6 se mantiene firme incluso en los caminos más sinuosos, lo que contribuye a una experiencia de conducción muy gratificante.

Audi Q8 E-Tron 2024

Audi ha expandido su cartera E-Tron para incluir cuatro versiones de su prestigiado Q8 eléctrico. El Audi Q8 E-Tron 2024 incluye nuevas opciones de ruedas aerodinámicas, iluminación proyectada y mayor autonomía gracias a una batería más eficiente y con mayor capacidad utilizable. La compañía también ha incrementado la potencia de carga, de modo que la recarga de 10 a 80 por ciento requiere ahora de escasos 31 minutos en una estación de corriente continua (CC) rápida. Los compradores con visión a futuro que hayan instalado un cargador doméstico de Nivel 2 podrán recargar completamente la batería en unas 13 horas.

Kia EV9 2024

El EV9 de Kia tiene el tamaño aproximado de un SUV Telluride con tres filas de asientos. No obstante, debido a su tren motriz eléctrico, el EV9 ofrece más espacio interior para pasajeros y carga. Diseñado desde sus inicios pensando en la electrificación, este vehículo hace muy pocas concesiones al diseño SUV de Telluride, lo que resulta en una autonomía de hasta 482 kilómetros y en la capacidad de carga rápida que prefiere este segmento de compradores. Por otra parte, sus características tecnológicas y el diseño interior conquistarán a los que tienen la mirada puesta en el futuro, ya que el vehículo incluye tres pantallas digitales que comparten información relevante con el conductor.

AUTOS PARA PERSONAS CON EL NIDO VACÍO

Los compradores de más edad ya no tienen responsabilidades parentales a tiempo completo, por lo que sus prioridades para adquirir un vehículo nuevo son la comodidad y la facilidad de uso. Los integrantes del grupo de nido vacío buscan los autos bien hechos, y con muy pocos incidentes de retiro del mercado.

Además, prefieren un vehículo que brinde facilidad de acceso y descenso porque tienen muy presente que su movilidad puede verse comprometida en algún momento. Aun cuando tampoco ponen demasiado énfasis en las características tecnológicas —pues las intervenciones de seguridad avanzada pueden resultar molestas durante la conducción—, necesitan entenderlas fácilmente para no tener que visitar continuamente al concesionario.

Por otra parte, atribuyen un alto valor al almacenamiento, el espacio interior y la eficiencia, ya que a menudo se trasladan de sus residencias de invierno a las casas de verano, y es común que viajen con sus nietos.

Lincoln Corsair 2024

El segmento de nido vacío disfruta de la tranquilidad de los caminos, y nada mejor para ello que el Lincoln Corsair, modelo que incluye la tecnología BlueCruise, la cual brinda acceso a manos libres y visualización frontal. La silenciosa cabina del Corsair con dos filas de asientos —ambas con acceso y descenso fácil— ofrece la opción de asientos Perfect Position con 24 posiciones, masaje, calefacción y enfriamiento. El nuevo modelo también cuenta con tracción en las cuatro ruedas, la cual se activa automáticamente en caminos resbalosos. La versión híbrida enchufable permite recorrer hasta 45 kilómetros utilizando solo la batería.

Honda CR-V 2024

El Honda CR-V es compacto, cómodo para viajes largos y muy eficiente, de manera que requiere de menos escalas para recargar combustible. Este modelo incluye una amplia variedad de características de seguridad estándar, y su tamaño facilita mucho el acceso y descenso de pasajeros. Como equipo estándar, proporciona una pantalla táctil de 9 pulgadas con compatibilidad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Con todo, la versión más atractiva es el CR-V híbrido pues, aunque tiene el mismo precio que el modelo a gasolina, ofrece grandes ahorros en combustible y es mucho más potente.

2024 Mercedes-Benz Clase S

Para quienes ya no tienen hijos en casa y quieren disfrutar al máximo del lujo y la sofisticación, la opción es el Mercedes-Benz Clase S. Este sedán se distingue por un recorrido suave y potente, y viene en varias opciones de motor que abarcan desde un híbrido con seis cilindros hasta un motor V12. Los asientos —tanto delanteros como traseros— son espaciosos y elegantes, sofisticación que se extiende tanto a la iluminación ambiental como al tablero digital con pantalla doble y fácil de operar. El Clase S también ofrece opciones avanzadas que seguramente satisfarán a los compradores más versados en tecnología, como una pantalla de visualización frontal y realidad aumentada en 3D, escaneo de huella dactilar y asistente de voz.

AUTOS PARA LOS NUEVOS PADRES

Muchos progenitores —tanto nuevos como en ciernes— necesitan comprar desde una cuna hasta un cochecito para bebé. Aun así, saben que la seguridad de su creciente familia es tan imprescindible como las expectativas.

Los nuevos padres buscan autos con buen espacio de almacenamiento, que facilite el acceso y descenso de los niños, y que cuente con conectores LATCH fáciles de usar. Claro está, no está de más que el modelo sea fácil de limpiar y tenga suelos planos.

Honda CR-V 2024

Con puertas de apertura amplia, gran espacio de carga y equipado con abundantes características de seguridad, el Honda CR-V 2024 es una muy buena opción para los nuevos padres. Este SUV tiene el beneficio de un tren motriz híbrido opcional que, por una pequeña cantidad extra, resulta en importantes ahorros en combustible y proporciona potencia adicional. Por si fuera poco, el CR-V es cómodo y fácil de limpiar, y tiene capacidad para tres sillones infantiles que se sujetan de manera muy segura en el asiento trasero.

Toyota Prius Prime 2024

Los nuevos padres tienen cierta idea de los costos que implica un bebé. Por ello, el ahorrador Toyota Prius Prime 2024 les permitirá a reducir sus gastos en combustible, con la promesa de cubrir hasta 65 kilómetros usando solo la batería. De fácil conducción en ciudad o carretera, el nuevo Prius Prime ofrece aceleración más rápida y más potencia que la versión anterior, así como algunas características idóneas para familias, incluido el acceso sin llave: especialmente útil cuando tienes las manos ocupadas. Eso sí, no pierdas de vista que el espacio de cabeza es notablemente reducido.

Nissan Rogue 2024

El Nissan Rogue es la competencia directa de Honda CR-V, pero ambos son opciones familiares excelentes. En lo que respecta a las calificaciones más altas, el Rogue luce (y se siente) más lujoso que su rival inmediato, e incluye un largo listado de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor —el llamado Nissan Safety Shield 360—, así como tracción en las cuatro ruedas. Rogue obtuvo resultados excelentes en pruebas de colisión y permite guardar todas tus pertenencias fuera de vista. Activado con movimiento, el portón trasero es de gran ayuda cuando los nuevos padres tienen las manos ocupadas.

AUTOS PARA LOS URBANITAS

Los residentes urbanos no buscan las mismas características que sus homólogos suburbanos. La razón es que viven en espacios más reducidos, donde el tamaño y la eficiencia del vehículo son consideraciones críticas.

Los urbanitas también necesitan facilidad de estacionamiento, así como características que tomen en cuenta la visibilidad y ofrezcan asistencia tecnológica. Y, por supuesto, cuando se encuentran atrapados en el tránsito, quieren mantenerse conectados con el mundo usando las aplicaciones más populares.

Por último, es indispensable que sus autos no haga estragos en sus cuentas bancarias debido al mantenimiento, además de tener siempre a mano una red confiable de distribuidores.

2025 Volvo EX30

El Volvo EX30 2025 es un auto compacto con dos opciones de potencia: la versión de un motor con autonomía eléctrica de 440 kilómetros; o bien, la opción a dos motores con autonomía de hasta 420 kilómetros; según la calificación de la EPA, siglas en inglés de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El EX30 viene ahora con una nueva generación de la tecnología Park Pilot Assist, con la cual los urbanitas pueden maniobrar en casi cualquier espacio de estacionamiento. Gracias a su bajo centro de gravedad, el auto se mantiene firme sobre la carretera, pero es de lo más ágil para la conducción urbana. Volvo asegura que cualquiera de sus versiones puede recargarse en una conexión de carga doméstica, pasando de 0 a 100 por ciento en ocho horas. No obstante, la recarga en una estación de carga rápida termina en escasos 26.5 minutos.

Hyundai Elantra 2024

Para 2024, el pequeño sedán Elantra de cuatro puertas luce flamantes fascias delanteras y traseras, luces LED más estrechas, nueva parrilla, nuevo emblema, nuevos guardafangos y nuevas opciones de ruedas. Además, Hyundai ofrece a los urbanitas cuatro opciones de potencia, incluidos un modelo híbrido y tres con motor a gasolina. La versión más eficiente tiene un rendimiento combinado de 80 kilómetros por galón. Y, claro está, el tamaño del vehículo permite estacionar en espacios reducidos.

Fiat 500e 2024

Minúsculo y eléctrico, el Fiat 500e ha sido creado para circular en zonas urbanas muy estrechas. El motor eléctrico proporciona la fuerza motriz justa, en tanto que su peculiar silueta hace que destaque en todos los caminos. Este auto proporciona 117 caballos de fuerza; una autonomía que la EPA ha clasificado en 230 kilómetros; y la batería puede recargarse en alrededor de seis horas con un enchufe Nivel 2 de 240 voltios. Aun cuando el espacio de carga en la parte posterior es bastante limitado, los asientos traseros son abatibles y ofrecen una solución muy aceptable.

AUTOS PARA LOS AMANTES DEL AIRE LIBRE

Un aspecto importante para los amantes del aire libre es salir de los caminos conocidos para correr aventuras. Dejarlo todo atrás en un vehículo que los lleve fácilmente a cualquier destino.

A estos conductores no les importa pasar la noche en el auto, de preferencia modificado para disponer de más espacio o con accesorios adicionales que se adapten a un estilo de vida más activo. La vida lejos de los caminos transitados suele ser bastante sucia y polvorienta, por lo que necesitan algo fácil de limpiar, tanto por dentro como por fuera.

Y aun cuando la practicidad también es importante —más aún que la tecnología—, los amantes del aire libre buscan aquellos autos que ofrezcan seguridad en terrenos difíciles y diversas modalidades de conducción.

2025 Mercedes-Benz Clase G

Con ejes de bloqueo, tracción en las cuatro ruedas y capacidad para vadear aguas poco profundas, el Mercedes Clase G ha estado abriendo nuevos caminos desde hace muchos años. Este vehículo es casi tan legendario como el Wrangler de Jeep o el Ford Bronco. Pero ahora, la edición 2025 ofrece una nueva versión eléctrica que incluye interiores confortables en cualquier terreno y cualquier temperatura. Mercedes-Benz ha mejorado la transmisión eléctrica de su G 580, proporcionando acciones suaves y silenciosas que facilitan la conducción todoterreno.

Ford Bronco 2024

Ofrecido como un todoterreno en todas sus versiones, el Ford Bronco hace casi todo lo que necesitan los amantes del aire libre, quienes pueden optar por un modelo de dos o cuatro puertas, y con techo rígido o blando. Los paquetes de accesorios reciben distintas denominaciones e incluyen diferentes opciones según los requerimientos específicos de cada tipo de aventurero. Los compradores pueden elegir los accesorios para personalizar su vehículo, en tanto que las opciones todoterreno inteligentes —como cámaras e indicadores— garantizan la seguridad de los pasajeros. Igual que sucede con el Wrangler, las puertas, el techo y otros elementos del vehículo son desmontables. Y dado que es más corto que una pickup, el Ford Bronco puede entrar y salir fácilmente de casi cualquier sendero.

2024 Jeep Wrangler

En manos de un conductor experto, el Jeep Wrangler puede discurrir, sin tropiezos, por casi cualquier terreno, pendiente o tipo de clima. Incluso la versión estándar es capaz de hacer frente a los senderos más escabrosos que los amantes del aire libre quieran explorar. Igual que el Bronco, las puertas y el techo del Wrangler son desmontables. Y ahora, la versión 4x viene también como un híbrido enchufable con autonomía de hasta 32 kilómetros por carga.

LOS AUTOS PARA MUJERES SOLTERAS Y PODEROSAS

Las lideresas empresariales independientes desean un modelo que refleje su aplomo y estilo, pues se han labrado un sitio en el mundo y quieren presumir de ello. Para las solteras poderosas, el interior y exterior de los autos son tan importantes como la marca de los modelos.

Necesitan mantenerse conectadas mientras conducen, por lo que la disponibilidad de aplicaciones es fundamental y, además, no tienen miedo de probar tecnologías que acaban de llegar al mercado, incluidos los autos eléctricos. La seguridad, la capacidad de carga y la facilidad de descarga son también consideraciones importantes en el proceso de comprar un auto.

Volvo XC60 2024

El Volvo XC60 es una opción muy interesante para las mujeres solteras y poderosas que desean disfrutar de un auto nuevo, ya que este modelo posee el atractivo suficiente para distinguirse de los SUV convencionales. Es un vehículo de fácil conducción, cómodo y lujoso que invita a gozar del tiempo que pasan al volante. El XC60 goza de gran reputación por sus características de seguridad, y gracias a Google Built-In, las conductoras pueden responder llamadas de conferencia con absoluta transparencia. Además, si quieren escuchar su música favorita, el suntuoso sistema de sonido de Volvo hará que se sientan en una sala de conciertos.

Audi Q8 E-Tron 2024

Las mujeres solteras y poderosas que desean comprometerse con un vehículo totalmente eléctrico no encontrarán mejor candidato que el Audi Q8 E-Tron. Con mullidos asientos y funciones de infoentretenimiento fáciles de usar, el lujoso interior de este modelo Audi invita a disfrutar de recorridos largos. Es un vehículo seguro y fácil de cargar y descargar sin necesidad de asistencia. La marca Audi y la elección de un vehículo completamente eléctrico son distintivos de prestigio.

Porsche Taycan 2024

No hay mejor símbolo de estatus que el Taycan de Porsche, vehículo totalmente eléctrico que no solo resalta el prestigio de las mujeres solteras y poderosas, sino que pone de relieve su compromiso con la electromovilidad al volante de uno de los mejores autos deportivos de nuestros tiempos. El Taycan es seductor por dentro y por fuera, con detalles lujosos y una carrocería reconocible en todas partes.

AUTOS PARA LOS AMANTES DEL LUJO

Para los amantes del lujo, la compra de un vehículo nuevo es una demostración de riqueza y estatus. Aunque están abiertos a pasar por alto ciertas cosas —como los antecedentes de retiro de modelos y datos de reparación—, no están dispuestos a sacrificar el estilo.

Para estos conductores, el estilo de vida es más importante que la practicidad, por lo que muchas veces optan por los autos altamente deseables y exclusivos en términos de rareza y precio, ya que no van a dejarse opacar por sus vecinos y amigos. Es evidente que los detalles y las características son muy importantes, aunque también lo es la posibilidad de personalizar dichas opciones.

Rolls-Royce Spectre 2024

Para quienes valoran la exclusividad, el trabajo de diseño y construcción y el rendimiento, el Rolls-Royce Spectre 2024 es el auto de lujo por excelencia. Spectre es el primer Rolls-Royce completamente eléctrico, y se desliza por los caminos con una suavidad y un silencio casi absoluto, pese a tener una potencia de 577 caballos de fuerza. Gracias a su dirección en las cuatro ruedas, la experiencia de conducción es fantástica, en tanto que la tecnología para cancelación de ruido invita a relajarse en el silencio. El interior del Spectre es suntuoso, espacioso y personalizable, con asientos de cuero, detalles en madera, techo forrado y enriquecido con iluminación muy tenue. Incluso tiene la opción de un enfriador de champán.

2024 Range Rover Sport SV Edition One

De edición limitada para 2024, el Range Rover Sport SV Edition One incluye elementos de diseño exclusivos, como techo negro, detalles en cobre y ruedas de 22 pulgadas. Su interior es espacioso y refinado, con mullidos asientos de cuero, sunroof (techo corredizo) panorámico y tablero de instrumentos digital de 12.3 pulgadas. El Edition One también cuenta con un poderoso motor V8 supercargado de 5.0 litros que proporciona hasta 518 caballos de fuerza y alcanza 96 kph en apenas cinco segundos. Esa potencia se complementa con equipamientos que hacen del Edition One un vehículo muy eficiente en pista, senderos, carreteras, caminos rurales y calles urbanas.

2024 Aston Martin DB12

El Aston Martin DB12 está dirigido a compradores suntuarios que gustan de viajar con estilo y muy poco equipaje. La conducción del DB12 es tan disfrutable en autopista como en caminos de curvas cerradas y calles de baja velocidad. Su motor V8 de 4.0 litros proporciona una potencia de 671 caballos, lo que representa un incremento de 30 por ciento respecto de la versión anterior. La cabina refleja el refinado exterior del vehículo, y está enriquecida con un sistema de infoentretenimiento fácil de usar, detalles de metal, asientos con calefacción y enfriamiento construidos con finos materiales, y terminados con costuras decorativas.

LOS AUTOS PARA LOS PRIMERIZOS

Migrar de un vehículo viejo y conocido a uno completamente nuevo es un paso muy importante. Los compradores primerizos tienden a ser jóvenes que están iniciando sus carreras, por lo que fundamentan sus decisiones en criterios muy particulares.

Lo que suelen buscar es un modelo que ofrezca una buena relación costo-calidad y cuyo precio base sea relativamente bajo. Muchos primerizos son individuos autosuficientes, así que necesitan una red de concesionarios confiable, así como garantías extensas para que las reparaciones y los servicios de los autos sean lo menos gravosos posible. Y, por supuesto, la conectividad y el estilo también son muy importantes.

Hyundai Elantra 2024

Hyundai Elantra ha sido la mejor opción desde hace más de una década, pero ahora enriquece su oferta con aspecto y rendimiento. Elegante y rediseñado, este sedán viene con motor convencional a gasolina y también como híbrido, con un precio inicial de poco más de 20,000 dólares: justo lo que buscan los compradores primerizos. Este vehículo se destaca por su facilidad de conducción, y por una de las mejores garantías del mercado. Además, es seguro, pues la versión estándar incluye asistencia para conservar el carril, alarma de punto ciego y tecnología de tráfico cruzado trasero.

Chevrolet Trax 2024

Chevrolet ha rediseñado su modelo Trax para el año 2024 y modificado su aspecto con elementos del SUV Blazer, entre otros. Viene con un motor de 1.2 litros que ofrece un rendimiento de combustible excelente (51 kilómetros por galón en autopista), sin sacrificar la suavidad de manejo y con una aceleración bastante aceptable. Este vehículo compacto tiene espacio para cinco pasajeros e incluye soluciones de almacenamiento inteligentes tanto en las puertas como en la parte posterior. El modelo estándar viene con una pantalla táctil de 8 pulgadas en el centro del tablero, aunque es posible escalarla a una versión de 11 pulgadas.

Honda Civic 2024

El Civic 2024 es una excelente opción para compradores primerizos que desean un sedán confiable, eficiente y divertido. Este modelo de Honda tiene un diseño elegante y deportivo, con suficiente espacio interior para pasajeros y un baúl de carga bastante amplio. Civic se ofrece como sedán o hatchback, y tiene una gran variedad de opciones de potencia. El modelo más económico incluye un motor de 2.0 litros y cuatro cilindros que proporciona 158 caballos de fuerza y un rendimiento en autopista de 61 kilómetros por galón. El precio base del Honda Civic es de 21,700 dólares e incluye una garantía por 100,000 kilómetros.

AUTOS PARA LOS VIAJEROS AL TRABAJO

Quienes deben conducir grandes distancias hasta su lugar de trabajo necesitan estar siempre conectados. Los autos que suelen elegir reflejan esta necesidad, así como la cantidad de horas que pasan al volante, por lo que es necesario que el vehículo sea cómodo cuando quedan atrapados en el tránsito.

Para este grupo de compradores, la eficiencia, el precio y la conectividad de los autos son tan cruciales como los costos de mantenimiento y reparación. Dado que muchos de ellos tienen familias, necesitan disponer de un vehículo dedicado exclusivamente al trabajo, así como de un “auto familiar” que cubra las necesidades suburbanas.

Kia Sportage 2024

El Kia Sportage 2024 es un SUV compacto que ofrece confiabilidad, comodidad y buen precio para cubrir los trayectos a la oficina y de vuelta a casa. El interior es espacioso, con calefacción en los asientos, plataforma para cargas inalámbricas y pantalla de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas. Asimismo, ofrece una amplia gama de opciones de seguridad y conveniencia, como monitoreo de punto ciego, alerta de tránsito cruzado posterior y control de crucero adaptativo. El Sportage puede equiparse con propulsión híbrida o híbrida enchufable, y tracción en las cuatro ruedas.

Lexus NX 2024

Lexus NX 2024 proporciona un recorrido suave, silencioso y refinado para viajar a la oficina, y todas las versiones rinden más de 48 kilómetros por galón. El nuevo NX tiene un diseño elegante y moderno con faros LED, amplia parrilla con forma ahusada y sistema de doble escape. En el interior encontrarás asientos de cuero, volante con calefacción y pantalla táctil de 9 pulgadas para infoentretenimiento, la cual es muy fácil de usar y actualizable. Por otra parte, el NX también cuenta con una colección estándar de características de seguridad, incluidas monitoreo de punto ciego, alerta de tránsito cruzado posterior y control de crucero adaptativo.

Toyota Camry 2025

El Camry incluye ahora la quinta generación de su tren motriz híbrido, con un impresionante rendimiento de 82 kilómetros por galón en condiciones mixtas de conducción por ciudad y autopista. Sin embargo, la eficiencia no se traduce en menos potencia. Además de una buena distribución, el motor posterior del Camry híbrido entra en acción cuando hace falta tracción adicional en condiciones de lluvia o nieve, lo cual permite que el conductor se mantenga en el camino, disfrutando de la espaciosa y cómoda cabina.

LOS AUTOS PARA PERSONAS CON DOBLE INGRESO FAMILIAR Y SIN HIJOS

Al no tener hijos, las parejas con doble ingreso pueden darse el lujo de experimentar con una gran variedad de autos, y sus decisiones de compra lo confirman. Estos conductores desean un auto elegante, equipado con lo más avanzado en tecnología y conectado con el mundo.

Por supuesto, el vehículo debe tener el tamaño correcto para acomodar sus estilos de vida personales. Estas personas no tienen miedo de adquirir marcas prémium o suntuarias, y una vez que encuentran el auto adecuado no dudan en actualizar el modelo equipándolo con paquetes de accesorios deportivos o de lujo.

Porsche Taycan 2025

Con su aspecto etéreo y más potencia que el legendario auto deportivo, el Taycan de Porsche es perfecto para cualquier pareja que tenga tiempo y dinero para gastar, así como la capacidad para cargar la batería en casa. El modelo recién rediseñado tiene más potencia y mayor autonomía eléctrica, con velocidad de carga más rápida, y nuevas opciones en interiores (las cuales incluyen dos versiones sin cuero). Taycan viene como modelo sedán o familiar, y autonomía eléctrica de hasta 510 kilómetros. La cabina cuenta con detalles de lujo: asientos de cuero con calefacción y enfriamiento, amplia pantalla táctil tanto para el conductor como los pasajeros, costuras decorativas y logotipos bordados.

Mercedes-Benz Clase E 2024

En el caso de los compradores que disponen de dos ingresos y aún no tienen hijos, el Mercedes-Benz Clase E 2024 es una opción excelente. Este auto viene en versión sedán o familiar (el Clase E All Terrain), así como tres opciones de motor: cuatro cilindros turbocargado, motor V8 o híbrido enchufable. Las modalidades de conducción determinan y ajustan la suavidad de la suspensión, mientras que la agresividad de la aceleración puede personalizarse al gusto del conductor. El Clase E ofrece interiores espaciosos, cómodos y elegantes, con sistemas de seguridad e infoentretenimiento avanzados que, además, son intuitivos y fáciles de usar. Y, por supuesto, la integración inalámbrica con teléfonos inteligentes es una característica estándar.

Aston Martin DB12 2024

El DB12 representa la próxima generación de autos deportivos de Aston Martin, y es perfecto para parejas que solo requieren de dos asientos, ya que la parte posterior es apenas adecuada para el equipaje. En términos de tecnología, rendimiento, estilo, materiales y diseño, este auto de nueva generación ha sido actualizado a fondo. El motor genera 671 caballos de fuerza con un motor V8 biturbo de 4.0 litros, lo que se traduce en un incremento de 30 por ciento respecto del modelo precedente. La cabina es tan impresionante como los complementos interiores, incluidos pantallas y botones de información e infoentretenimiento, con interruptores y diales distribuidos en una configuración completamente moderna. N

Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.