El domingo, 25 de agosto, a las 10:41 horas de la mañana, vecinos del fraccionamiento Lomas de Agua Caliente llamaron al 911 para reportar la explosión de una alcantarilla sobre el bulevar Campestre, y de otros dos registros sanitarios al interior de domicilios cercanos.

Al lugar acudieron dos estaciones de la Dirección de Bomberos y elementos de la División de Materiales Peligrosos, quienes junto con personal de Protección Civil Municipal acordonaron las calles cercanas para evitar el paso mientras se trabajó en ubicar la causa: una fuga de gas en las tuberías de la compañía Baja Gas. Al sitio también acudieron trabajadores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y de la compañía de gas.

Una de las afectadas fue Luz Elena Chávez. Su casa se encuentra en la esquina de la calle Loreto y bulevar Lomas Campestre. Las videocámaras de vigilancia que tiene instaladas registraron el momento exacto en que se dieron las explosiones de manera simultánea. En su patio frontal volaron los adoquines que adornan el piso cuando explotó el registro sanitario.

En el patio del vecino, que está cruzando la calle Loreto, también se registró una explosión en el patio, donde salió volando una maceta. Ninguna persona resultó lesionada. Sin embargo, del hecho, en concreto, no se les entregó información.

En entrevista con Newsweek en Español Baja California, contó que la mañana de ese domingo había planeado sentarse en la mesa que tiene en su patio, a escasos metros de donde ocurrió la explosión, pero de último momento optó por salir a desayunar e ir a lavar su vehículo. Cuando sus vecinos comenzaron a publicar en el grupo de WhatsApp que habían ocurrido algunas explosiones volvió a su domicilio y encontró que su casa fue una de las dañadas.

“Aquí todos estábamos asustados, salimos, estuvimos todo el domingo fuera, vinieron los bomberos y estaban checando y decían que había fuga, caminaban hasta la glorieta, regresaban, iban y venían, y otra vez decían que sí, que había fuga e insistían que sí había fuga”, narró Luz Elena Chávez, quien reside en el fraccionamiento desde hace 30 años.

Compartió que se revisaron los medidores de su domicilio y de las casas que están enseguida de la suya y en dos sí detectaron fuga de gas.

“No, nos han dado nada de información. No nos dijeron nada, solo que nos iban a poner unas minas afuera, y nos cerraron el gas, porque andaban viendo eso y cerraron porque detectaron fugas por todo el bulevar Lomas Campestre. Comenzaron a hacer zanjas y a trabajar día y noche, como el martes -27 de agosto- se retiraron y ya no los he visto por aquí”, detalló la vecina afectada en cuanto a que no les dieron más información sobre su situación.

El lunes siguiente del suceso acudió a las instalaciones de la Dirección de Bomberos, ubicadas en la Zona Centro de Tijuana, para solicitar el dictamen y que el seguro reparará su patio, pero le informaron que no estaba listo. Horas más tarde, personal de la compañía de gas acudió a reparar los desperfectos en el patio.

“Sí estoy preocupada, porque yo digo, aunque pongan las líneas de gas, no sé qué vaya a seguir, y la verdad que sí me preocupa, que hasta estoy pensando en poner una mina estacionaria para sentirme más segura… No me siento ya segura con esto que pasó y no sabe uno, cómo tomarlo, porque puedes ir y te hacen dar vueltas, y no, ahora no lo tenemos”, agregó.

Además, opinó que tanto las autoridades como la compañía de gas tienen la obligación de acercarse con los afectados y reunir a los vecinos para explicarles la ruta que se seguirá para evitar que, en el futuro, haya más incidentes relacionados con fugas de gas. El temor latente es que a falta de información se repitan explosiones en otros puntos del fraccionamiento.

No hay dictamen a menos que lo soliciten en Fiscalía: Bomberos

El director de la administración saliente, Rafael Carrillo Venegas, explicó que el día de la explosión la compañía de gas acudió al lugar y realizó trabajos de reparación y mantenimiento de las líneas. Por parte de la dirección que hasta entonces encabezaba, se realizó una inspección junto con la compañía Baja Gas y localizaron algunas fugas y microfugas, mismas que fueron reparadas en las primeras 48 horas.

Al ser interrogado sobre lo que arrojó el dictamen, informó que Bomberos no realiza el dictamen a menos que las partes interesadas acudan a la Fiscalía General del Estado (FGE) a solicitar que se inicie una investigación.

Pese a que el olor a gas en la zona, según lo descrito por los vecinos y reportados por Bomberos y Protección Civil Municipal, el director Carrillo mencionó que solo pueden confirmar que había presencia de gas, pero no asegurar que se trataba de gas LP, porque sus detectores solo miden cantidad y presencia, pero no el tipo de gas.

Para determinar que fue gas LP se tendría que hacer una cromatografía de gases y de masas, estudio que por el costo que genera no lo cubre el municipio y deberían hacerlo de manera particular los interesados de la mano de un laboratorio ambiental. De realizarse, Bomberos participa monitoreando el muestreo.

Previo a la explosión del 25 de agosto, 45 días atrás se reportó olor a gas por lo que se realizaron una serie de monitoreos que debieron continuar de manera intermitente en el fraccionamiento.

De 2021 a agosto de 2024 se reportaron 39 atenciones por fuga de gas en Lomas de Agua Caliente y 41 reportes en la colonia Las Palmas, colonia aledaña. Ante estos constantes reportes, Carrillo Venegas consideró que es una zona de interés.

“Evidentemente, cuando en una zona, en un área hay varios reportes y varios eventos, pues obviamente ya es un foco rojo o amarillo. Por ejemplo, en la colonia Marrón, que seguido teníamos o tenemos reportes de olor gas hay un monitoreo permanente porque sabemos que, en un momento dado, la saturación excesiva de algún gas va a acabar en una explosión o un estallido, claro que tenemos que ponerle atención, y reportar a las dependencias o compañías privadas que les corresponde para mantenimiento, reparación, desazolve, todo lo que requiera un registro, una alcantarilla o una tubería”, indicó el director de Bomberos en Tijuana.

Por último, indicó que la apertura de tuberías se puede dar por muchos factores, entre ellos, las raíces de los árboles facturan las líneas, las obras que hay de colocación de tuberías o que empiezan a excavar para hacer cimientos y ponen tuberías, también es otro factor, otro es el propio movimiento natural de la tierra, entonces, eso es lo que nosotros manejamos con la compañía de gas y que revisen lo que tienen que hacer.

Falta coordinación entre CESPT y Baja Gas

Entrevistado sobre este tema, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Jesús García Castro, aceptó que la explosión que ocurrió en las alcantarillas de la paraestatal fue a causa de una fuga de gas de la compañía Baja Gas, motivo por el que llegaron al acuerdo de implementar mesas de trabajo para trabajar de manera coordinada.

“En ese caso en particular, lo que determinó el área técnica de aquí, de la comisión, es una fuga pero en la tubería de gas, sin embargo, como ellos no manejan registros, el gas se filtró hacia la infraestructura nuestra, y la acumulación de gas provocó que se dieran esas explosiones en esa zona”, detalló el titular de la CESPT, además, mencionó que la infraestructura no se vio comprometida.

Asimismo, añadió que, “En este caso particular hay que precisar que no hubo o no fue por causa de la propia CESPT o de acumulación de gas por deshechos que corren por las tuberías del drenaje, fue una situación, donde hubo fuga de gas, pero, propiamente de las líneas de gas de la compañía Baja Gas”.

Recibimos a los directivos de Baja Gas y acordamos reuniones de trabajo e intercambio de información. Nosotros tenemos alguna información de su infraestructura de gas y ellos de la nuestra. Ellos no están en toda la ciudad, están en zonas nada más, pero acordamos tres cosas:

*El intercambio de información, de dónde tienen tuberías, y nosotros donde tenemos las nuestras

*Cuando vayan a hacer alguna reparación le van a informar a la CESPT, del mismo modo lo hará la CESPT cuando realicen alguna reparación en áreas donde hay infraestructura de gas.

*Incluir a la siguiente administración municipal en los trabajos que son en pro de la comunidad.

Reconoció que no había una coordinación al 100 por ciento con la empresa. En cuanto a las fugas de gas que se han reportado por trabajadores de la CESPT que dañan las tuberías de gas, compartió que se debe a que en algunas ocasiones la empresa de gas no ha instalado la señalética que debe indicar que es una tubería de gas, misma que debe ir a 30 centímetros de la tubería de la comisión.

Baja Gas sin dar posicionamiento

Durante la redacción de este reportaje se buscó a la empresa Baja Gas, con oficinas en el bulevar Lázaro Cárdenas de la colonia Gas y Anexas, en donde fuimos atendidos por Luis Tiscareño, gerente de logística, quien indicó que la persona autorizada para dar entrevista no estaba en la ciudad, pese a que se solicitó entrevista vía telefónica no fue posible obtenerla. N