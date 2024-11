Tijuana, B.C.- La falta de unidades de taxis que se observa todas las tardes en puntos de la Zona Centro sería la consecuencia de las personas que no utilizan el permiso que ya obtuvieron porque no han comprado el vehículo, motivo por el que se analizará revocarlos, informó el director del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) en Baja California, Jorge Alberto Gutiérrez Topete.

“Hay muchos permisos de taxi de ruta que están guardados en los cajones, de gente que está especulando con ellos o que están viendo quién se los compra, y no se vale estar especulando con los permisos cuando en la calle hay una necesidad”, señaló el titular del IMOS.

Destacó que la finalidad de otorgar un permiso es para que ese particular pueda explotarlo económicamente y solventar la necesidad de movilidad en la ciudadanía, no para tenerlo guardado sin darle un uso, por lo que analizarán el tema. En la mayoría de los casos son permisos que no tienen vehículo para operar, y que los permisionarios no están interesados en adquirir, según lo dicho por el funcionario estatal.

Compartió que se está “haciendo un peinado en cada uno de los municipios” en todas las modalidades de unidades de transporte público; para enero se pretende presentar un programa de cómo van a trabajar la restructuración con estos permisos que no se utilizan. De ser necesario se podrían revocar.

En cuanto a la solución para desahogar las largas filas que se presentan horas pico por falta de taxis, dijo que están buscando introducir unidades con más capacidad para el transporte de pasajeros.

“La solución es empezar a consolidar la oferta, la agrupación que está en las calles Segunda y Quinta, son agrupaciones que estamos exhortando a que se reorganicen como ruta-empresa, que vaya emigrándose a unidades más grandes, por eso lanzamos el programa dos por uno, que es cambiar dos urban por un sptrinter o tres urban por un camión. Esto te permite tener un mejor chofer, mejor control de la operación, y tener más capacidad en las horas pico”, indicó Gutiérrez Topete.

Explicó que esta propuesta ya ha sido atendida por algunas de las agrupaciones, quienes comenzaron a adquirir vehículos con más capacidad de traslado, indicó que una de las agrupaciones está por adquirir el primer autobús, y hay solicitudes de tres agrupaciones para incluir camionetas tipo sprinter.

El subsanar el déficit de unidades en horas pico para rutas que salen de la Zona Centro a colonias de la Zona Este, principalmente, podría demorar, esto depende del tiempo en que los integrantes de las agrupaciones tarden en organizarse y adquieran las nuevas unidades.

Gutiérrez Topete adelantó que una empresa japonesa prestó una de sus unidades para que estas agrupaciones hagan un programa piloto de cómo sería el uso de estos vehículos en lugar de los tradicionales taxis tipo van; la respuesta ha sido positiva hasta el momento. N