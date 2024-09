El desafío literario de El hombre que no nació es más que ambicioso: a partir de un ejercicio de introspección sobre la trascendencia individual , establecer cómo queremos que nos recuerden cuando ya no estemos en este mundo.

El hombre que no nació , disponible en Amazon , es una narración de misterio e intriga conjuntada con la historia de un personaje que toma sus memorias como parte de una vida. El desafío del lector es descubrir por qué ese personaje no nació y por qué se convirtió en un asesino con causa.

Sin embargo, concluye, “me satisface haber podido publicar esta obra acompañado de la editorial Comunicación CM que creyó en mi proyecto. Escribir un libro no significa un modo de vida, debería ser el dar conocimiento con causa, pues de qué sirve tener un cerebro lleno de conocimiento si no sabes compartirlo. Si no compartimos el conocimiento no trascendemos como seres humanos”. N