Las habilidades verdes son ahora parte de aquellas que muchos empleadores buscan para poder confiar un trabajo en muchos sectores. Con ello existe una posibilidad de garantizar el planeta siga siendo habitable durante las generaciones venideras.

Sin embargo, la demanda de estas habilidades ecológicas está superando rápidamente a la oferta. En su Informe Global de Habilidades Verdes 2023, LinkedIn encontró que las ofertas de trabajo que requieren al menos una habilidad verde aumentaron 22.4 por ciento de 2022 a 2023.

La proporción de talento verde, trabajadores que han tenido un trabajo verde o enumeran al menos una habilidad verde en su perfil de LinkedIn, aumentó solo 12.3 por ciento. “En otras palabras, en los 48 países que estudiamos, la demanda creció al doble de la tasa de oferta”, indica un artículo del blog de LinkedIn.

La brecha de habilidades resultante es tan grave que el Boston Consulting Group calcula que podría conducir a una escasez de 7 millones de trabajadores de energía verde para 2030.

“Hay una especie de corriente subyacente que está sucediendo y siento que probablemente llegue temprano a esta fiesta”, dijo Karin Kimbrough, economista en jefe de LinkedIn, a una audiencia en Talent Connect 2023, “pero todos se unirán a mí en un par de años y dirán: ‘Oh, necesitamos saber más sobre el talento verde'”.

LA FUERZA LABORAL NECESITARÁ HABILIDADES VERDES

Cuando se imagina trabajos ecológicos, probablemente se piense en energía solar, energía eólica y vehículos eléctricos. Así es. “La demanda de trabajadores en estas industrias es enorme, ya que los países compiten para alcanzar el cero neto, los niveles de emisiones de carbono necesarios para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 º C por encima de los niveles preindustriales, para 2050.

“Pero la transición a una economía respetuosa con el medio ambiente requiere habilidades ecológicas en todas las industrias. Eso es particularmente cierto en los servicios financieros. ¿Por qué? Porque mucha gente va a necesitar hacer inversiones en infraestructura e innovaciones si el planeta va a ser protegido. Piense en estaciones de carga de vehículos eléctricos, instalaciones de energía solar y startups tecnológicas centradas en el clima”, explica LinkedIn.

Actualmente, 1 de cada 8 trabajadores de la fuerza laboral global tiene habilidades ecológicas. Sin embargo, en los servicios financieros, solo 1 de cada 15. Incluso en Alemania, que tiene la mayor concentración de talento financiero verde, solo 1 de cada 9 trabajadores financieros tiene habilidades ecológicas, añade el artículo.

Pero no es solo la energía, el transporte y las finanzas los que se verán afectados, todas las industrias se verán afectadas. Buscarán habilidades ecológicas en trabajos como gerente de cadena de suministro, gerente de instalaciones y asesor de políticas. “Las habilidades ecológicas”, dice Karin, “impregnan casi todos los trabajos”.

UNA TRANSICIÓN EXITOSA A TRABAJOS VERDES

Un informe reciente de Manpower Group encontró que 70 por ciento de los empleadores están reclutando urgentemente o planeando reclutar talento verde y personas con habilidades de sostenibilidad. Pero LinkedIn ha descubierto que “puede ser difícil para los trabajadores entrar en su primer trabajo verde a menos que tengan algunas habilidades ecológicas o experiencia ecológica previa”.

Esto presenta una especie de dilema para los profesionales del talento. Pero una forma de contratar para roles ecológicos es considerar las adyacencias de habilidades. Hay ciertas habilidades que no son ecológicas que, sin embargo, aumentan la posibilidad de que los trabajadores hagan una transición exitosa a trabajos que tengan un enfoque en la sostenibilidad.

“Las habilidades STEM enciman la lista porque muchos trabajos verdes dependen de la ciencia y las matemáticas. Las habilidades digitales pueden ayudar a las empresas a desarrollar e implementar soluciones tecnológicas para lograr objetivos de sostenibilidad.

“La experiencia en servicios públicos, minería y agricultura es útil porque estas industrias se están emverdeciando rápidamente. Y las habilidades de administración pública pueden ser útiles a medida que las empresas se adhieren a las actividades de cumplimiento y políticas relacionadas con el cambio climático”.

Una forma de atraer candidatos es enfatizando la resiliencia de los roles ecológicos, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.

Por ejemplo, cuando la contratación general disminuyó a nivel mundial entre febrero de 2022 y febrero de 2023, las ofertas de trabajo que requieren al menos una habilidad ecológica crecieron 15.2 por ciento. Y desde marzo de 2020, los trabajadores con habilidades ecológicas han sido contratados para nuevos trabajos a un ritmo más alto que aquellos sin habilidades ecológicas en todos los países en los que estudiamos.

“PARA SALVAR EL PLANETA, TENDRÁS QUE MEJORAR Y VOLVER A CAPACITAR”

Debido a que hay una oferta tan limitada de talento verde en la fuerza laboral, no es suficiente simplemente contratar por habilidades. También necesitas mejorar las habilidades de la fuerza laboral, indica el texto.

“Las inversiones en tecnología verde solo nos llevarán a la mitad si los empleadores no capacitan y recalifican adecuadamente a los trabajadores para operar en un futuro más verde”, dice Riccardo Barberis, presidente de la Región de Europa del Norte de ManPower Group. “Priorizar el desarrollo de la fuerza laboral debe ser un pilar central de las estrategias de cero neto”.

Para comenzar, es posible que se desee consultar el curso de LinkedIn Learning, Closing the Green Skills Gap to Power a Greener Economy and Drive Sustainability, que está desbloqueado hasta el 31 de diciembre de 2025 y está disponible de forma gratuita.

También hay recursos gubernamentales que pueden ayudar con la mejora de las habilidades ecológicas. En la Unión Europea, “las empresas pueden convertirse en miembros del Pacto de Habilidades de la Comisión Europea, que ofrece seminarios web, seminarios y aprendizaje entre pares, así como un centro de orientación que incluye información sobre la UE y las oportunidades de financiación nacionales”.

También se puede aprovechar una organización como Elemental Excelerator, que se asocia con empleadores para ofrecer una pasantía EDICT (Empoderando el Talento Climático Diverso) de 10 semanas para aspirantes a profesionales del clima de grupos subrepresentados. “Estas pasantías son una excelente manera de proporcionar a los empleados de su carrera habilidades ecológicas, al tiempo que construyen una cartera de talentos”.

ES NECESARIO INCLUIR A TODOS EN LA ECONOMÍA VERDE

Debido a que todo el mundo se ve afectado por el cambio climático, también es necesario que se les dé la oportunidad de ayudar a revertirlo.

“Pero en los Estados Unidos, las mujeres y las personas de color están subrepresentadas en los trabajos ecológicos y relacionados con el clima. Solo 20 por ciento de los trabajadores en producción de energía limpia y eficiencia energética son mujeres y menos de 10 por ciento son negros.

“La misma falta de diversidad se tiene para los electricistas, que son cruciales para trabajos como la instalación de sistemas de carga de automóviles eléctricos y la gestión del uso de la batería. Sin embargo, 82.5 por ciento de los electricistas son blancos y menos de 2 por ciento son mujeres”.

Al contratar o mejorar las habilidades para trabajos ecológicos, se debe aprovechar tantas fuentes de talento como sea posible. Asegurarse de que las descripciones de trabajo sean inclusivas, haciendo hincapié en las habilidades (verdes), en lugar de la experiencia y los títulos.

“Cree comités de contratación que sean representativos de personas de muchos orígenes diferentes, para que los candidatos puedan imaginarse en su organización. Construya relaciones sólidas con programas de capacitación postsecundarios y comunitarios locales que se centren en la enseñanza de habilidades ecológicas. Y considere ofrecer aprendizajes o roles que incluyan capacitación en el trabajo”, recomienda el documento.

HABILIDADES VERDES Y TRABAJOS ECOLÓGICOS, UNA FORMA DE ATRAER A LA GENERACIÓN Z

Los trabajos ecológicos también son una excelente manera de atraer más talento de la Generación Z, indica LinkedIn. Si hay algo que los candidatos de la Generación Z han dejado claro, es que quieren trabajar para empresas que se alineen con sus valores. Y los jóvenes de todo el mundo están preocupados por el cambio climático.

Después de todo, son ellos los que tendrán que lidiar con los efectos más severos del cambio climático si no se puede revertir lo suficientemente rápido. “Están tan preocupados, una encuesta reciente de Deloitte encontró que 59 por ciento de los Zoomers han investigado el impacto ambiental y las políticas de una empresa antes de aceptar un trabajo de ellos o planean hacerlo en el futuro”.

Según un informe de Zero Carbon Academy, las políticas ecológicas que los jóvenes más quieren ver en una organización son “un objetivo neto de cero, una estrategia de reciclaje, apoyo al desplazamiento ecológico, el uso de una combinación de energías renovables, bienes raíces verdes y objetivos de sostenibilidad alineados con una transición justa”.

El informe de Habilidades Verdes de LinkedIn también encontró que los Gen Zers y los Millennials están acelerando sus habilidades ecológicas mucho más rápido que los Gen Xers y los Boomers. Por lo tanto, “considere todas las edades cuando intente encontrar estas habilidades, pero vigile de cerca a los Millennials y a la Generación Z”.

UN TRABAJO CON HABILIDADES VERDES

Para salvar el planeta, cada trabajo puede convertirse algún día en un trabajo ecológico. Los banqueros necesitarán entender el comercio de emisiones y los informes de sostenibilidad. Los fabricantes de automóviles tendrán que estar bien versados en baterías eléctricas. Los ingenieros de software necesitarán comprender el impacto ambiental de las nuevas tecnologías.

A medida que las empresas, y los países, se esfuerzan por cumplir con los objetivos de sostenibilidad, la demanda de habilidades verdes solo aumentará. Para preparar su empresa para el futuro, piense en contratar o mejorar sus habilidades para la economía verde ahora. Sí, es bueno para los negocios. Pero sobre todo, el futuro del planeta depende de ello, concluye el documento. N

