Tijuana, B.C.- Wendy Bravo, esposa de Servando Salazar Cano, junto con amigos y familiares se manifestó, la tarde del miércoles, 18 de septiembre, a las afueras de la empresa Prime Wheel, para exigir información acerca del paradero de su esposo, quien fue desaparecido el 23 de agosto al interior de la empresa en la que se desempeñaba como supervisor de mantenimiento.

“Vivo lo queremos, vivo entró”, “Queremos justicia”, “Servando, escucha, estamos en tu lucha”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes exclamaron a la entrada de la empresa ubicada en Ciudad Industrial en la delegación de Otay Centenario. Una de las peticiones fue directa a los trabajadores de la empresa, para que cuenten lo qué pasó con Servando y puedan dar con su paradero.

Wendy compartió que, una vez que se supo que acudiría a manifestarse a las afueras de la empresa, se pusieron en contacto para invitarla a conocer el área de los hornos, donde se estará trabajando en busca de rastros de Servando.

Narró que vivió un impacto al ver el almacén en el que resguardan las cenizas que salen de los hornos. Fue en ese momento en el que perdió un poco las esperanzas de encontrar con vida a su esposo con el que tiene tres hijos y uno en camino.

En cuanto al motivo de la manifestación, compartió que es para visibilizar la desaparición de su marido y que el tema no quede en el olvido. Asimismo, reclamó a la Fiscalía General del Estado, que si ya se tenían indicios de que en los hornos podría haber pistas, demoraron más de 9 días en ingresar.

“Yo necesito justicia para él, necesito saber dónde está, no me han dado la prueba de si es el ADN de mi esposo”, reprochó Wendy Bravo, a quien no le han dado más información sobre las pruebas periciales que resultaron en el hallazgo de huellas de sangre en el baño de la planta.

Y añadió, “Si es necesario pararme en Fiscalía para que ellos empiecen a hacer su trabajo lo voy a hacer”.

Señaló que el trabajo de la Fiscalía ha sido lento, y ella ha tenido que estar sobre ellos para que continúen con la investigación. Recordó que, después de la audiencia a vinculación a proceso de los dos compañeros de trabajo de Servando, como presuntos responsables de su desaparición, no ha tenido más relación con los agentes del Ministerio Público.

En cuanto a las pruebas para determinar si la sangre encontrada es de Servando, informó que sólo le tomaron una muestra a su hija, desde hace casi dos semanas y a la fecha no les han dado mayores datos. Ella pide que se busque a los padres de Servando para que también se cotejen las muestras con el ADN de sus suegros.

“Desde hace una semana y media se solicitaron los exámenes de ADN a las pruebas de sangre para confirmar si pertenece a Servando Salazar, pero no le han dado respuesta”, indicó Wendy. N