No es casualidad que los juegos de mesa gocen de gran popularidad entre los individuos con autismo . Y, a pesar de ello, apenas empezamos a investigar cómo pueden contribuir a la creación de nuevas iniciativas de bienestar y al desarrollo de actividades de enriquecimiento social dirigidas a personas con rasgos autistas.

¿LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON AUTISMO CÓMO SE BENEFICIAN DE LOS JUEGOS DE MESA?

“Tomados en conjunto, los hallazgos no nos resultaron sorprendentes. Sin embargo, lo que ciertamente nos sorprendió fue la falta de evidencias para promover el uso de los juegos de mesa como intervención para las personas con autismo”, señaló Atherton. “Luego de escuchar los comentarios de quienes participaron en el estudio nos sentimos muy entusiasmados con la idea de impulsar este pasatiempo en diferentes ámbitos”.

Los resultados del estudio se pueden consultar en la revista Journal of Autism and Developmental Disorders, así como en American Journal of Play. N