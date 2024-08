Desde Aguascalientes, se manifiestan por crisis en Venezuela

Al menos una veintena de venezolanos se concentraron durante la tarde en la Plaza de Armas de la ciudad, en donde llevaron a cabo una manifestación pacífica tras la crisis político-electoral que se vive en su país, y en donde aseguran que más de un centenar de personas han fallecido durante las últimas protestas.

Shirley Dominguez Verenzuela, vocera de la Asociación de Venezolanos en Aguascalientes, fue quien lideró el movimiento en Aguascalientes, advirtiendo que el flujo migratorio de personas provenientes de Venezuela hacia México podría crecer aún más, tras culminar el proceso electoral en las que Nicolás Maduro volvió a proclamarse ganador.

“El día domingo, como todos saben, fueron las elecciones. Desde hace muchos años no había ese despertar que teníamos todos los venezolanos, de que al fin hubiese un cambio. Nunca pensé en salir, pero nos obligaron a abandonar nuestro país. Pero queremos libertad para nuestra patria” asegura, al manifestar su descontento tras lo ocurrido durante la jornada electoral en dicha nación.

Cabe mencionar que actualmente hay alrededor de 900 venezolanos radicados de manera legal en Aguascalientes, pero en calidad de refugiados. Shirley Dominguez aseguró que la mayoría salió del país por la misma razón: la crisis política y económica que se ha agravado en los últimos años.

“No hay medicinas, no hay sueros, no hay nada. Yo voy a citar una frase: no me duele el acto de maldad de las personas crueles, sino la indiferencia de las personas buenas”, declaró en entrevista, asegurando que como organización estarán solicitando al gobierno de Aguascalientes que abra espacios que funcionen como centros de acopio y albergues para los migrantes venezolanos en tránsito .

Aumentan muertos en protestas y presión internacional

Tras la cuestionada reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las protestas contra los comicios han dejado muertos, decenas de heridos y unos 750 detenidos, incluidos dirigentes políticos acusados de terrorismo.

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron a las autoridades venezolanas este miércoles 31 de julio que publiquen “resultados electorales detallados con total transparencia” después de los comicios del domingo pasado que dieron ganador al presidente Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición.

Maduro, en el poder desde 2013 y heredero político del expresidente socialista Hugo Chávez, fue proclamado vencedor de la elección presidencial del domingo para ejercer un tercer mandato consecutivo de seis años hasta 2031.