En la última década, se han reportado 6,438 casos de violencia sexual por parte de maestros, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, en Ecuador, informó este miércoles 24 de julio la organización Human Rights Watch (HRW).

“Las medidas del gobierno de Ecuador para responder a la violencia sexual en las escuelas no han progresado a la escala y el ritmo necesarios para garantizar que todos los niños estén seguros”, dijo Human Rights Watch. “A pesar de los compromisos y medidas de las instituciones gubernamentales, la violencia sexual sigue siendo endémica en las escuelas de Ecuador. Encontrar justicia a menudo es difícil para los sobrevivientes”.

El informe “Like Patchwork’: Ecuador’s Slow Progress Tackling and Preventing School-Related Sexual Violence“, documenta lagunas significativas en la respuesta del gobierno a la violencia sexual en el sistema educativo de Ecuador. Muchas escuelas todavía no denuncian los abusos. En tanto, muchos centros educativos no implementan completamente los protocolos. Las instituciones judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra los niños. Este tipo de actuaciones afectan a la capacidad de los supervivientes para encontrar justicia.

CIENTOS DE NIÑOS EXPERIMENTAN VIOLENCIA SEXUAL EN ECUADOR

“En un contexto de inseguridad, cientos de niños experimentan violencia sexual relacionada con la escuela en las escuelas de Ecuador”, dijo Katherine La Puente, coordinadora de derechos de los niños de Human Rights Watch. “Las medidas de respuesta y prevención de Ecuador no son proporcionales a la escala y la necesidad urgente de llevar a cabo su compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual relacionada con la escuela”.

Human Rights Watch realizó 68 entrevistas con representantes de sociedad civil, organizaciones, abogados, activistas, expertos, defensores de los derechos de los niños y funcionarios del gobierno en Ecuador. La organización también revisó y analizó los datos sobre casos denunciados, investigaciones y enjuiciamientos de violencia sexual proporcionados por el Ministerio de Educación, la Oficina del Fiscal General y el Consejo Judicial.

“La violencia sexual y de género es un problema generalizado de larga data en las escuelas de Ecuador. En la última década, se han reportado 6,438 casos de violencia sexual. Los señalados han sido maestros, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes. Ello afecta a 7,303 niños.

“Solo en los últimos cuatro años, entre enero de 2020 y junio de 2024, los datos del Ministerio de Educación muestran 2,827 casos. Desde enero de 2014 hasta junio de 2024, los datos proporcionados señalaron a los conductores de autobuses como abusadores en 78 casos. Ello elevó el número total a 6,516”.

LOS OBSTÁCULOS PARA LA JUSTICIA

El aumento de la inseguridad, el aprendizaje a distancia y cierres de escuelas, han obstaculizado la capacidad del gobierno de Ecuador para detectar y responder a casos de violencia sexual. “El gobierno debe financiar adecuadamente sus esfuerzos de prevención de la problemática”, concluyó HRW. “El gobierno de Ecuador debe garantizar que las instituciones judiciales investiguen y enjuicien eficazmente todos los casos relacionados con la escuela”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: