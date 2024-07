En respuesta al compromiso del Gobierno del Estado de promover políticas inclusivas y de apoyo a los adultos mayores, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la Jornada Jurídica para Adultos Mayores, evento diseñado para promover y garantizar los derechos legales de este sector de la población.

Durante su discurso, la gobernadora destacó la importancia de crear espacios de asesoramiento y apoyo jurídico gratuito para los adultos mayores, quienes a menudo enfrentan desafíos legales que pueden afectar su calidad de vida.

“Es fundamental asegurar que nuestros adultos mayores tengan acceso a la información y asistencia legal necesaria para defender sus derechos y vivir con dignidad. Tenemos que echarle ganas a la vida, sepan que no están solos. Aquí nuestros abogados siempre han puesto más, siempre dicen sí, trabajan de corazón por la gente, con lealtad al ciudadano, trabajan fines de semana y en las tardes para defender a las personas que lo necesitan, así que no piensen que están solos; cuentan con nosotros, cuentan con el Gobierno del Estado”, afirmó Tere Jiménez.

Leo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes, dijo que estas acciones son una prioridad para la gobernadora.

María de Jesús Ramírez Castro, titular del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), destacó el interés de la gobernadora por brindar asesoría jurídica a los adultos mayores.

“El 20.23 por ciento de nuestros adultos mayores se han sentido poco seguros en temas legales, por eso organizamos esta jornada, pues la justicia debe de ser para todos, nadie debe quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. Por eso les decimos hoy que no están solos, cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado y no solo hoy, sino todo el año en el IAPAM contamos con asesoría legal para garantizar el cumplimiento de los derechos y la seguridad de todas las personas adultas mayores”, mencionó.