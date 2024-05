César Medina Cervantes, candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes, a la Presidencia Municipal de Jesús María, buscará consolidar a la delegación Maravillas como una importante zona comercial, para ello presentó sus propuestas ante los comerciantes que incluyen ordenar esta actividad a través de un consejo, impulsar las ventas nocturnas, entre otros.

Expuso que la Avenida Guadalupe, es una de las más importantes de Jesús María en el aspecto comercial, toda vez que es paso obligado de la mayoría de los jesusmarienses; por ello, propuso la integración de un Consejo de Comercio Establecido en Maravillas, que buscará ordenar la actividad comercial de la zona, en el que participen representantes de los comerciantes y de la parroquia, “el templo está sobre una avenida muy comercial, y muchas de las decisiones que toman ahí, impactan en el desarrollo de las actividades del lugar” dijo.

También destacó que esa vialidad que atraviesa Maravillas, es muy compleja porque forma parte del Tercer Anillo de la capital, lo que tiene implicaciones importantes, como es el transporte pesado -mismo que se ha tratado de restringir-, pero aún hay empresas ubicadas en la zona cuyas unidades pesadas transitan por ahí, aunque muchas se han reubicado porque las absorbió la mancha urbana y tienen más problemas que beneficios.

“Sé que diciembre es un mes muy importante para los comerciantes de Maravillas y del comercio en general, además en esta zona se viven las fiestas patronales que son de las más grandes, por eso quiero que a través del consejo organicemos con tiempo todo lo relativo a esas festividades e ir en un mismo sentido todos, hay que recordar que se hace una romería de gran tamaño en la que participan mucha gente y tenemos que garantizar la seguridad de todos” expuso.

El abanderado de los partidos PAN, PRI y PRD destacó también que está proponiendo para algunas zonas del municipio entre ellas Maravillas, organizar ventas nocturnas en diciembre, donde la gente pueda comprar regalos y todo lo que necesite para esas fechas, “para qué vamos a otro lado si en nuestro municipio y en nuestras delegaciones, con nuestros comerciantes podemos encontrar todo. También quiero que para diciembre, cuando tienen su fiesta patronal, arreglemos la avenida de tal manera que atraigamos a más visitantes, estas mejoras las tenemos que construir juntos” señaló.

Finalmente, Medina Cervantes expuso que sus propuestas son reales, “no quiero que digan que sólo vine a prometer cosas que no voy a cumplir, personalmente eso no me gusta y segundo, porque sé que tengo también limitantes, la principal es el tiempo, la presidencia dura solamente tres años, otra es el tema del dinero, y otra son las facultades que tiene el municipio, pero conozco todo el municipio y conozco sus problemas por eso en mi gobierno vamos a seguir trabajando juntos y en equipo” sostuvo.