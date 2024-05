Mucha dificultad en la cuestión de permisos principalmente en temas de medio ambiente, no se ha podido sacar ninguna concesión”, explicó el presidente del sector privado empresarial, Bernardo Ysita del Hoyo.

Son tramites que no se han podido realizar y que principalmente se basan por retraso de oficinas federales, las cuales no dan continuidad a solicitudes de empresarios para poder concluir algún trámite y provoca que a la fecha no se tenga autorización por concesiones, señaló. el empresario local del https://www.facebook.com/sectorprivadoempresarial.durango.9/?locale=es_LA

Se refiero además que muchas solicitudes se quedan a la mitad del trámite, debido a que no dan las instancias gubernamentales federales información correcta, y por lo tanto no se llega a obtener firmas para concluir algún trámite.

En cuanto al estado de Durango resalto el empresario Ysita del Hoyo, que afortunadamente no se ha tenido ningún problema por que los trámites han sido ágiles a diferencia de otros estados, como el caso de Zacatecas, donde por firma de algún funcionario estatal se tiene 2 años en espera de un tramite.

En ese sentido espera Bernardo Ysita que por parte del gobierno federal se le dé solución a esta problemática, y este sector no siga con afectaciones por la solicitud de trámites y en lo que transcurra el año se pueda obtener algún permiso o concesión.

