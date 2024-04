En el marco del Día del Arte, definir esta manifestación humana es una faena muy compleja y casi imposible de concretar porque sus aristas incluyen entidades disímiles y necesarias como la materialidad, la estética y la emoción. Sin embargo, en su forma más simple puede decirse que el arte es emoción, es lo humano, es una conversación de un adentro con otro adentro, una charla entre el creador y el espectador.

El arte, asimismo, es pasión, y si se le lleva al conocimiento lo que se hace es estudiar y aprender porque, al final, la historia del arte es también la historia de los grandes logros que han conseguido los artistas a lo largo de la historia.

Además, de acuerdo con Carmen Reviriego, especialista en arte, presidenta de la compañía Callia Art, presidenta de Fundación Callia y miembro del consejo del Queen Sophia Spanish Institute, “el arte se trata de emociones. Cuando hablamos, por ejemplo, de la belleza, hablamos en el sentido más profundo y en lo más trascendente del ser humano, la emoción”.

DÍA DEL ARTE: UN INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

El arte también es de las manifestaciones más antiguas, si no es que la más antigua del ser humano, añade la experta, en charla con Newsweek en Español. “Cuando hablamos de las primeras expresiones nos remitimos al Paleolítico, imagínate, hace 30,000 años, con las pinturas rupestres en las cuevas. Esa fue la primera manifestación artística y la primera noticia que tenemos de la historia del hombre en la tierra. El arte es incluso mucho más antiguo que la propia historia. El primer documento que se encuentra es la tabla de Narmer, la egipcia, y data aproximadamente del año 3000. Imagínate la trascendencia que tiene el arte en el ser humano desde el punto de vista de expresión, de reafirmarse en las emociones, en los sentimientos, en la cultura. El arte es importantísimo, es inherente al ser humano”.

En 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamó el 15 de abril como el Día Mundial del Arte. Una celebración para promover el desarrollo, la difusión y la promoción de las disciplinas artísticas. El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el diálogo, argumenta el organismo.

CONOCER MÁS PARA AMAR MÁS

De acuerdo con Carmen Reviriego, el arte siempre debe colgarse en un contexto histórico: “[Vasili] Kandinski decía algo muy hermoso, que el arte es hijo de su tiempo y madre de sus sentimientos. Por ejemplo, podemos hablar del expresionismo alemán y lo relacionaremos con la Primera Guerra Mundial. Podemos hablar del conceptualismo y lo asociaremos con mayo de 1968. Al arte pop se le liga con la revolución estadounidense, con el consumismo, con toda esa dinámica de la fabricación en serie.

“En el arte en sí —continúa—, desde 1968 que se produce la apertura del arte a lo conceptual, caben muchos tipos de expresiones y de soportes. Quién iba a decir, por ejemplo, que la performance es una forma de arte, estamos hablando de Marina Abramovic, la gran creadora de la performance, y ahora tenemos el arte digital y lo que está por llegar”.

Egresada del Sotheby’s Institute of Art, el prestigioso instituto del Reino Unido, y autora de los libros La suerte de dar, El Laberinto del arte y De viaje por la ruta del arte, Reviriego expresa, desde España, que el único arte que no requiere ninguna explicación es la música, pues esta disciplina es la expresión mayor porque “la sientes desde el dedito del pie hasta el último pelo de la cabeza y te sobrecoge, te emociona”.

Sin embargo, con la pintura, la escultura y las artes plásticas las emociones pueden potenciarse si el espectador profundiza en el estudio de la obra que tiene frente a sí. Explica Carmen Reviriego: “Uno puede ver un [Claude] Monet y decir qué hermosura, qué maravilla, me sobrecojo de tanta belleza, pero vas a amarlo mucho más si comprendes de dónde viene, qué pretendía el artista, qué quería Monet cuando pintó todas sus obras. Él era un apasionado de la luz y lo que pretendía pintar era el instante y cómo afectaba la luz a cada momento, a cada objeto cuando pintaba”.

PROFUNDIZAR PARA UNA MAYOR APRECIACIÓN

Entonces, “si uno comprende a [Paul] Cézanne, a [Pablo] Picasso, si uno comprende lo que hay detrás de la obra, llega un poquito más allá de esa primera impresión estética. Yo creo que el amor está en el conocimiento, cuanto más conoces algo más eres capaz de amarlo. Y con la música también ocurre, yo no soy entendida en música, pero cuando he oído alguna ópera y he entendido qué hay detrás, cuál es la historia y la motivación del artista para contar esa historia, la he apreciado muchísimo más. Creo que uno se puede quedar en la superficie o profundizar, y cuando se profundiza se disfruta tremendamente más el arte”.

—¿Para ingresar a la siguiente capa de la comprensión del arte basta con conocer al autor y el contexto de su obra?

—También hay que enamorarse, mirar, disfrutar, ir a los museos; los museos son un lugar maravilloso para aprender arte, estética, aprender de emociones. A mí me parece muy importante, a la hora de la contemplación, el silencio. Ser capaz de estar en silencio delante de una obra, dejarse sentir y practicar la introspección. Por eso yo creo que cuando uno está en un museo lo que tiene que practicar, más allá de saber quién es el artista y la historia, es el estar en silencio, en introspección, y ese momento de intimidad que muchas veces no tenemos por el día a día.

“CUANDO ESTAMOS DELANTE DE UNA OBRA DE ARTE LOS SILENCIOS SON FUNDAMENTALES”

—¿En lo colectivo cómo las sociedades se benefician del arte? ¿Por qué es tan importante?

—El arte es un vehículo muy importante que nos lleva a lo más profundo y humano que hay en nosotros: las emociones, los sentimientos. Uno no se puede compadecer de los otros si no se siente humano. Por eso el arte es también una causa social importantísima, porque sin esa capacidad de compasión no seremos capaces de compadecernos de alguien que necesita apoyo porque tiene carencias o una enfermedad. Por eso el arte es una invitación a estar en silencio, a la introspección, a viajar a lo más profundo de nosotros para sentirnos humanos. El día a día, el quehacer que nos lleva a todos a estar todo el día trabajando, es también una trampa enorme porque nos desconecta de esa conexión con nosotros mismos. Por eso cuando estamos delante de una obra de arte los silencios son fundamentales para que el arte realmente nos sepa rico, más allá de que sepamos que el cuadro es barroco, que lo pintó [Pedro Pablo] Rubens, que Rubens era un enamorado de Tiziano, etcétera”.

—¿Apostar por el arte funciona como negocio?

—Creo que se le debería de dar más importancia al arte porque, además, desde el punto de vista práctico, uno de los mayores atractivos del turismo es la cultura. En Europa los países compiten por tener las mejores colecciones porque eso será un atractivo enorme para el turismo, para un turismo de calidad. Eso al final genera riqueza, noches de hotel, gastos en restaurantes, genera todo lo que significa el turismo. Desde ese punto de vista, la cultura sale a cuenta.

“Por ejemplo, Bilbao, España, es una ciudad industrial bastante fea, oscura, con un clima desapacible —concluye Reviriego—. Pero cuando construyó el Museo Guggenheim se transformó completamente, se volvió una ciudad que recibe una cantidad enorme de turismo y muchísimo más rica. El Guggenheim ha atraído a muchísimos emprendedores, negocios, turistas. La capacidad transformadora que tiene el arte en una ciudad es importantísima desde el punto de vista económico, pues genera empleo y riqueza”.

RECOMENDACIONES PARA CELEBRAR EL ARTE

Algunas de las sugerencias de Carmen Reviriego para celebrar el arte, que desde luego puede conmemorarse no solamente el 15 de abril, incluyen actividades como ver películas, leer buenos libros y visitar museos. Por ejemplo, dice:

La película Never look Away, del director Florian Henckel. Ganó un Óscar y un Globo de Oro. Está inspirada en la vida del artista Gerhard Richter.

La novela La muerte del comendador, de Haruki Murakami. No van a poder soltarla.

La serie El arte de los museos. Es un trabajo documental sobre algunos de los mejores museos del mundo.

Una visita al Museo Jumex de la Ciudad de México a la exposición del artista inglés Damien Hirst. N