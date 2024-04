La posición de cada hospital en la clasificación se fundamentó en la puntuación final obtenida. No obstante, dicha puntuación solo es comparable entre hospitales de un mismo país, ya que cada cual utiliza sus propias fuentes de datos para calificar la experiencia del paciente y evaluar los indicadores clave de rendimiento médico. Ya que no hay manera de armonizar todos esos datos, es imposible comparar las puntuaciones de los distintos países (por ejemplo, una calificación de 90 en el país A no significa que ese hospital sea superior a otro con calificación de 87 en el país B).

Dr. Eyal Zimlichman, M. D., Centro Médico Sheba, Ramat Gan, Israel. Director general adjunto, director de transformación y director de innovación del Centro Médico Sheba, Eyal Zimlichman es un médico internista que fundó y lidera el programa de innovación ARC, iniciativa de escala mundial que encabeza los esfuerzos de transformación en la atención de la salud. Zimlichman también es copresidente del grupo global de expertos Future of Health (FOH); miembro fundador de la International Academy of Quality and Safety in Health Care; y experto internacional de ISQua (International Society of Quality and Safety in Health Care).