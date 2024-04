Tijuana, B.C.- La manta colocada en Mexicali donde mencionaron a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, no fue tomada con importancia por el representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, Carlos Jaramillo Silva, quien consideró que se trata de una situación de carácter político electoral.

“La realidad es que no tenemos hoy una opinión al respecto, desconocemos la situación de esa manta. No tenemos ninguna razón del porqué, es una manta aislada, no se había presentado eso. No le estamos dando la importancia a esa manta en este momento, más que nada abona a un clima político electoral más que a una situación específica, realmente no le estamos dando en este momento alguna importancia al respecto”, declaró el presidente del CCE en Tijuana al termino del encuentro con la candidata a presidenta.

Al respecto del tema de seguridad que se abordó con Sheinbaum durante el desayuno que tuvieron con la candidata, la mañana del viernes 12 de abril, opinó que hubieran requerido por lo menos tres horas para ampliarse en ese tema, pero, dijo estar de acuerdo con su visión sobre la Fiscalía para incidir en la procuración de justicia.

La candidata también fue cuestionada sobre su opinión por la manta que fue colocada la tarde del jueves 11 de abril, momentos antes de que se reuniera con la militancia en la capital de Baja California, pero no respondió al respecto.

El reporte indicó que la manta fue colocada en el puente del bulevar Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. En el texto se leía la frase: “Claudia Sheinbaum haga algo con el grupo comandado por el siniestro Rafael Peña de la FESC que tortura estudiantes inocentes o lo empezaremos a hacer nosotros. Atte. CJNG”. Agentes de la Policía Municipal de Mexicali se encargaron de retirarla del sitio, sin que se reportara la detención de alguna persona responsable de colocarla. N

Newsweek en español te recomienda: