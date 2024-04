La Dirección de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) realizará operativos aleatorios en establecimientos instalados en la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) para detectar alcohol adulterado, adelanta el titular de la instancia, Faustino Piñón Ramos.

Con esta estrategia, se analizarán botellas o envases de bebidas cerradas para identificar metanol, compuesto químico que podría valerle al establecimiento desde sanciones económicas, hasta la suspensión o cancelación de su licencia comercial.

“Nosotros realizamos visitas de Regulación Sanitaria a los establecimientos que venden bebidas alcohólicas y no alcohólicas también. Se toman muestras que se analizan en el laboratorio estatal de salud pública, sí se detecta la presencia de metanol, que nos habla de alcohol adulterado, inmediatamente se asegura el producto y se suspende al establecimiento” advirtió.

Así mismo, el funcionario estatal recomienda a las y los consumidores desconfiar de ciertos factores en la comercialización de bebidas alcohólicas, mismos que son evidentes en los envases, e incluso en las promociones de los negocios que las ofertan.

“Cuando vemos que alguien nos vende una bebida alcohólica que está muy por debajo del precio normal, no hay que comprarla. Si vemos que las etiquetas son de mala calidad, son borrosas, no cuentan con los hologramas del SAT o vemos partículas flotantes en el líquido de la bebida, no hay que comprarlo” recomendó.