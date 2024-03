La Secretaría de Contraloría del Estado (SECOED) ha identificado irregularidades en el cumplimiento de horarios por parte de trabajadores estatales, generando una ola de quejas ciudadanas respecto a la falta de atención en hospitales y oficinas gubernamentales.

La titular de la SECOED, Tania Hernández Maldonado, anunció que se están llevando a cabo recorridos de inspección en diversas dependencias del ejecutivo, abarcando 9 municipios hasta ahora, a parte de la región Laguna donde también se hacen revisiones.

Las áreas bajo revisión incluyen oficinas del Registro Civil, Recaudaciones de Renta, Planteles Educativos, Hospitales y Clínicas, que, anteriormente, no habían sido objeto de auditoría.

Hernández Maldonado enfatizó la importancia de la puntualidad y la atención ciudadana en el desempeño laboral de los servidores públicos. Y es que, a través de los buzones de quejas, han conocido de casos en los que los ciudadanos llegaron a centros de atención y no fueron atendidos, o se distribuyeron limitadas fichas de atención.

Informó que, si las acciones no se justifican, se tomarán medidas, desde llamamientos en casos aislados hasta acciones más severas en casos recurrentes.

La revisión se extiende a hospitales como el Centro Estatal de Cancerología y el Hospital General 450, donde se ha detectado ausentismo en jornadas acumuladas y horarios nocturnos, afectando la disponibilidad de médicos y enfermeras principalmente durante los fines de semana.

La secretaria hizo énfasis en la necesidad de justificación por parte de los administrativos respecto a las ausencias laborales, un proceso actualmente abierto, advirtiendo consecuencias en casos de incumplimiento.

Así mismo, dijo que la SECOED continuará con sus inspecciones para asegurar el correcto desempeño de los servidores públicos y el bienestar de los ciudadanos.

También te puede interesar leer:https://newsweekespanol.com/2024/03/escuela-preparatoria-diurna-de-la-ujed-se-suma-al-8-de-marzo/