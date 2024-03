Para este proceso electoral, el candidato de la derecha a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez solicitará seguridad para él y su familia, mientras que su opositor del partido en el poder, Alejandro Armenta Mier afirmó que no necesita de hacer esa petición porque al ser de la 4T, el pueblo lo cuida.

Lo anterior luego de que se diera a conocer el asesinato del candidato a la alcaldía de Acatzingo por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Jaime González Pérez, mismo que ocurrió este sábado 23 de marzo.

El abanderado de la coalición de la derecha “Mejor Rumbo Para Puebla”, Eduardo Rivera Pérez, externó que la inseguridad que enfrenta el país y en la entidad poblana la zona del Triángulo Rojo es de alto riesgo.

“Si consideramos en nuestro equipo solicitar la seguridad para todos y cada uno de los integrantes de este equipo. Las dirigencias y demás candidatos, estaremos esperando que den a conocer los detalles de inseguridad en varias partes del estado. Si hay incidencias de municipios en la colindancia con Veracruz”.

La solicitud confirmó la hará a partir de este 25 de marzo, es decir a seis días de que arranque el periodo de campaña del 31 de marzo al 29 de mayo, para que el 2 de junio sea la elección.

EL PUEBLO ME CUIDA: ALEJANDRO ARMENTA

Por separado, el candidato a la gubernatura de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Alejandro Armenta Mier, precisó que él forma parte de la 4T y bajo esa temática se siente arropado por el pueblo, porque este lo cuida.

Indicó que tomará sus precauciones por lo ocurrido, pero aún ninguno de los integrantes de su equipo de campaña que le ha pedido que solicite la seguridad lo ha convencido para hacerlo.

“Yo soy de Morena, a mí me cuida el pueblo, prefiero caminar con el pueblo, que sea el que nos cuide, vamos hacerlo con toda la prudencia, no me gusta eso”, dijo.

