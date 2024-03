Los días santos representan la fe, el recordar que la humanidad ha sido liberada de los pecados de la muerte, señaló el padre Noé Soto, vocero de la Arquidiócesis, quien mencionó que el antiguo pueblo judío festejaba la Pascua, fiesta de la liberación de la esclavitud de Egipto, la cual celebró Jesús, la Semana Santa.

Puntualizó que la Semana Santa es para hacer una pausa en la vida, tener un espacio para reflexionar, para estar con la familia y vivir un momento de encuentro con Dios. “Hay momentos en la vida en que tenemos dolor, Jesús murió en una cruz, y la situación de dolor, de enfermedad, a todos nos amenaza, también la violencia que estamos viviendo en México. Nos recuerda (la Semana Santa) que a lo largo de la historia ha habido momentos difíciles… para nosotros la fiesta más importante no es la del viernes, cuando crucifican a Jesús, sino la del sábado, cuando resucita”.

Expresó que es necesario el redescubrir, el dar un paso de la fe a la vida, y esto es lo que se celebra en esta Semana Santa, de manera particular durante los días jueves, viernes y sábado.

Los tiempos van cambiando

El vocero de la Arquidiócesis señaló el cambio que ha tenido la Semana Santa con el paso del tiempo, recordando que antes eran días de “guardar”.

No se podía ver televisión, no se trabajaba, no se ponía música, pero ahora son también días de fiesta. “Para nosotros siguen siendo días santos, y tenemos que aprender a respetar”, enfatizó.

Refirió que antes se hacía comida especial, se vivían los días como si fueran de luto, “para nosotros los cristianos no son vacaciones, es momento de reflexión, de encuentro, de celebración en nuestras iglesias”.

Si bien, dijo, han cambiado las maneras, apuntó que lo esencial en el ser humano sigue siendo el encuentro con Dios. “Nosotros en nuestras iglesias seguimos teniendo lleno, la gente se sigue acercando, de una manera diferente, pero hay presencia”, finalizó.

