Tijuana, B.C.- Las lluvias que se presentaron en la ciudad durante la tarde del sábado 23 y transcurso del domingo 24 de marzo, no generaron incidentes que lamentar, informó Miguel Ángel Ceballos Ramírez, director de Protección Civil de Tijuana.

“Tuvimos saldo blanco, tuvimos afectaciones por caídas de postes por la velocidad del viento que se registró en la ciudad; la cantidad de agua que cayó fue importante, pero aún así fluyó hasta llegar al Río Tijuana sin mayor problema”, refirió Ceballos Ramírez.

Asimismo, explicó que los trabajos que se estuvieron realizando fueron preventivos. Cerraron algunas vialidades que presentaban zanjas que pudieron convertirse en socavones, las mismas que son parte de trabajos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), y que en el pasado han sido la causa para que vehículos o camiones caigan dentro de ellas.

Recordó que las lluvias no han finalizado. El último fin de semana de marzo se esperan tormentas intensas en la ciudad, por lo que pidió a la ciudadanía que mantenga las medidas que se han anunciado desde inicios de la temporada invernal, como son: no salir de casa si no es necesario, y no cruzar arroyos a pie o en vehículo. N

