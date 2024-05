Tijuana, B.C.- Esta semana la empresa SOIL de México inició perforaciones al interior de la privada Araucarias en el fraccionamiento Paseos del Vergel, donde el 15 de mayo de 2023 se registró el deslave de un talud que afectó a 22 familias, las cuales fueron evacuadas de sus casas por riesgo de derrumbe. Vecinos afectados informaron que hasta el momento no se les ha notificado si se iniciará un estudio. Temen que estas acciones se den para dar carpetazo al tema antes de que finalice la actual administración.

Diana Reyes Cristobal, vecina afectada, compartió que ella ya no vive en la privada porque su casa fue etiquetada en rojo y debió buscar un nuevo lugar. Quienes aún viven en la privada le notificaron acerca de los trabajos que se estaban realizando, por lo que acudió a la privada a investigar lo que ocurría. Al llegar –contó- habló con algunos de los trabajadores, quienes le informaron que eran enviados por el Ayuntamiento de Tijuana para hacer perforaciones de 20 metros de profundidad para un estudio, sin embargo, no pudo obtener más detalles.

“Con respecto de los deslaves nosotros no tenemos ninguna respuesta aún. Hace como tres semanas yo fui a Plaza Sendero, platiqué con la persona que está a cargo del tema en Tijuana, me recibió y me dijo que todo el asunto de Paseos del Vergel se está viendo con el corporativo en Monterrey, entonces no me dio ninguna respuesta que pudiera alentarnos a nosotros a seguir esperando, todo sigue igual, al parecer un poco más de derrumbe por las pasadas lluvias, pero nada que alarme a las autoridades para regresar y dar seguimiento al asunto”, indicó Reyes Cristobal.

Recordó que el deslave se dio en el talud que da hacia Plaza Sendero por lo que creen que pudo ser responsabilidad de la plaza al momento de construirla, sin embargo, no tienen certeza que sea así por la falta de estudios. Comentó que también acudió a Desarrollo Urbano donde solo le dijeron que los estudios que hizo Plaza Sendero en noviembre de 2023 se entregaron al Colegio de Ingenieros, pero no hay respuesta alguna sobre los resultados.

La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado desaliento entre los afectados. De las 22 casas que estaban desalojadas por Protección Civil Municipal, solo cinco casas siguen deshabitadas, el resto se han vuelto habitar pese al riesgo de derrumbe. Por otra parte, servicios como luz y agua siguen siendo cobrados, pese a que ya nadie vive en las casas.

“Así estamos, no hay mucho movimiento. La gente como que ya se quedó en la nada, ya va a ser un año, esto fue el 15 de mayo del año pasado. A mí me preocupa, el temor personal, porque está el proceso electoral, me da temor que le vayan a dar carpetazo y que volvamos a comenzar desde cero”, finalizó Diana Reyes. N