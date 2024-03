Tijuana, B.C.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, desistió de su intención de impugnar la candidatura de Ismael Burgueño para la alcaldía de Tijuana en el proceso electoral 2024. A través de una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook, la tarde del jueves 8 de marzo, dijo que aceptará la decisión del partido.

En el video que tiene una duración de 19 minutos, la presidenta municipal inició dando las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente afirmó que no confía en todos los que integran Morena, pero que no impugnará quedar fuera de la reelección.

“Afortunadamente gané la encuesta, yo no perdí la encuesta, la gané, pero, también, está grabado, porque tengo palabra porque todas las acciones que tenía en la ciudadanía las he cumplido, yo dije que iba a respetar la decisión de mi partido… Sin embargo, siempre lo dije, la decisión que mi partido tomara es la decisión que yo iba a respetar, uno no muerde la mano que le dio las oportunidades”, declaró Caballero Ramírez durante su transmisión.

Destacó que López Obrador y Morena le ha dado todas las oportunidades que ha tenido, asimismo, recalcó que cree en la democracia, y aceptará la decisión que tomaron Citlalli Hernández, Mario Delgado, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, integrantes de la mesa de postulaciones de Morena.

Reiteró que respetará la decisión y no impugnará la decisión porque no levantará la mano en contra de López Obrador, además, agregó que no dejará el proyecto y finalizará su gestión municipal. Caballero compartió que su respaldo es con la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, pero aún no sabe si con el proyecto de Morena o con uno diferente.

Por último, indicó que se mantendrá al margen de las campañas políticas y dijo desconocer quién es el candidato que encabece a Morena en la alcaldía de Tijuana, a pesar que en días pasados se reveló que el candidato es Ismael Burgueño, presidente de Morena en Baja California. N

