Una persona murió y nueve resultaron heridas por disparos este miércoles 14 de febrero durante el desfile por la victoria de los Chiefs en el Super Bowl, en la ciudad estadounidense de Kansas City, según la policía y los bomberos.

Tres de los heridos se encontraban en situación crítica y cinco en estado grave, afirmó a la AFP un vocero del departamento de bomberos de la ciudad de Misuri, centro de Estados Unidos.

La policía señaló que “dos personas armadas” fueron detenidas tras el incidente que tuvo lugar cerca de la estación de trenes Union Station, donde momentos antes los jugadores del equipo de futbol americano de los Chiefs saludaron a los aficionados.

Un hombre vestido con un pantalón rojo se encontraba entre los detenidos, según periodistas de la agencia AFP. La policía se desplegó en el lugar, protegido por cordones amarillos típicos de las escenas de crímenes en Estados Unidos.

Los aficionados se apresuraron a huir del lugar mientras la policía trabajaba para desalojar Union Station, en un final caótico para lo que era un alegre desfile de la victoria de los Chiefs.

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.

— kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024