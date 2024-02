Ceferin aseguró que la Superliga es únicamente fruto de “la avaricia, el egoísmo y el narcisismo de algunos” . Otros clubes europeos, no invitados a este nuevo proyecto, lo tacharon de elitista y un ataque al futbol europeo por no basar la participación en los resultados deportivos, sino en los resultados económicos de los equipos.

NO SE GARANTIZA QUE PROSPERE EL PROYECTO DE LA SUPERLIGA

No corresponde al Tribunal europeo la resolución del caso, pero sí responder a las preguntas del juzgado español, que será el que decida sobre los hechos enjuiciados. Las respuestas a estas cuestiones fueron resueltas el pasado 22 de diciembre por Sentencia del Tribunal de Justicia y, aunque no garantiza que el proyecto de la Superliga termine prosperando, sí que allana el camino y limita las facultades de la FIFA y la UEFA para restringir a los clubes y jugadores la organización de otras competiciones internacionales.

EL MÁS AFECTADO ES EL MUNDO DEL FUTBOL

Pero el Tribunal no hace una enmienda a la totalidad de los estatutos de estas entidades, sino que establece que esa autorización previa de otras competiciones puede ser válida siempre que la decisión y la motivación sea “transparente, objetiva, no discriminatoria y proporcionada”. Es decir, no es que el sistema estatutario de la UEFA y la FIFA sea ilícito, sino que carece de procedimientos de control adecuados que garanticen que ambas entidades no denieguen arbitrariamente la posibilidad de que nuevos campeonatos se celebren sin adoptar represalias.