A partir de este lunes, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Aguascalientes se irá a paro, confirma el secretario general de la sección 1 de su Sindicato, José Lazarín Hernández en exigencia por afectaciones a sus condiciones y prestaciones de trabajo tanto a nivel local como nacional.

Entre sus exigencias, destaca el hecho de que, según denuncia, desde 2022 no se les han entregado nuevos uniformes a sus combatientes, quienes durante meses atienden los reportes de incendios forestales en la región, lo que expone la salud e integridad de más de 300 empleados en el estado y cerca de 13 mil en todo México.

“Nadie se va a levantar. Vamos a llegar a nuestra área y no nos vamos a mover. No obstante, no va a cerrar la ventanilla única, no es justo para aquellas personas que vienen de lejos. No vamos a obstruir, pero los 300 empleados de base y confianza nos vamos a sumar” advirtió.