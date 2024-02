La moda es una manifestación de la identidad individual y colectiva, aspecto que Rafaella Cortés demuestra en cada prenda. Melómana de nacimiento e inspirada en varios iconos del cine y la música —sobre todo rocanrol, punk rock y blues—, encontró en esta triada una oportunidad de emprender. Hace ochos años, sus creaciones eran vendidas en salones de clases a 150 pesos, aproximadamente. Hoy, Rafella Clo viste a grandes bandas como Daniel, me estás matando.

La marca comenzó en 2016 en la Ciudad de México, pero tenía otro nombre: Wolfhunt (caza de lobos, en español). Rafaella estudiaba diseño textil en la Universidad Iberoamericana cuando un día iniciaron sus clases de estampado; aún recuerda el nombre de aquella profesora que hasta hoy resulta una inspiración.

“Esther era increíble. Se me hizo muy fácil la serigrafía y así arranqué vendiendo playeras entre mis amigos y en salones. Desde entonces, la música es una constante de la marca, partiendo de la década de 1960 hasta 1990. Las t-shirts traían frases de mis canciones favoritas como ‘Surrender to the void’ (entrégate al vacío), que es un fragmento de Tomorrow Never Knows de The Beatles, pero en ese momento no tenía idea de negocio”, narra en entrevista con Newsweek en Español.