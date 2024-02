¿CUÁLES SON LAS PÉRDIDAS DE RUSIA?

Si bien históricamente las estimaciones ucranianas superan las proporcionadas por otros gobiernos y grupos de expertos, las cifras estadounidenses compartidas con la prensa en diciembre de 2023 no están lejos de esa cifra.

En diciembre de 2023 los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times informaron que una evaluación desclasificada de inteligencia estadounidense, compartida con el Congreso, estimó que 315,000 miembros del personal de Rusia habían muerto o habían resultado heridos desde el inicio de la invasión, los cuales representaban 87 por ciento de su fuerza de antes de la guerra con Ucrania.