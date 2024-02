Hace más de una década un fotoperiodista mexicano retrató en una exposición las siguientes palabras: “Todos somos migrantes porque mudamos nuestra residencia, nuestras emociones, nuestros estados de conciencia. La migración es parte de la realidad que nos rodea, incluso hay quienes atraviesan grandes territorios y fronteras, enfrentándose a situaciones de vida o muerte”.

Detrás de cada cifra hay un ser humano, y Ana Mercedes Saiz Valenzuela aborda este fenómeno social en el libro Vidas desplazadas: la migración en México (editorial Debate). El tema migratorio es un fenómeno multifacético que ha sido parte integral de la historia del país durante siglos. Desde tiempos precolombinos, las poblaciones indígenas se han desplazado por diversas razones como la búsqueda de tierras fértiles, el escape de conflictos y un intercambio cultural. Actualmente, la migración ha adquirido nuevos matices y desafíos y ha llevado a millones de personas a buscar oportunidades económicas en Estados Unidos, principalmente.

A menudo impulsada por la pobreza y falta de empleo, la migración ha creado una diáspora mexicana significativa. “Es tan habitual que nos pasa desapercibida”, escribe Saiz Valenzuela en las primeras líneas del libro que coordinó.

Además de su pluma, más de 15 autores integran este ensayo, entre ellos Melissa Hernández Jasso, Camelia Tigau, Bernardo Bolaños Guerra, Leticia Calderón Chelius, Rodolfo Cruz Piñeiro, Jorge Durand, Alethia Fernández de la Reguera y Sandra Elizabeth Álvarez Orozco.

“Hace dos años, aproximadamente, iniciamos un diálogo concreto con las y los autores: demógrafos, sociólogos, economistas, comunicólogos, etcétera. Somos 20 en total. Cuando era directora de la organización Sin Fronteras trataba de entender de dónde viene tanta complejidad del asunto. La idea fue compartir estos conocimientos de 15 o 20 años con un público más general, pues la mayoría son académicos. El reto fue resumir todo su saber en pocas cuartillas”, comenta en entrevista con Newsweek en Español.

Algunos textos son de investigadores del Colegio de la Frontera Norte y de la Frontera Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California. Además, participan internacionalistas con doctorado en la Universidad de Harvard.

“LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS NO OBEDECEN A LA REALIDAD”

Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Derecho Público por la University College de Londres, Ana Mercedes Saiz afirma que con esta obra se presenta un mosaico que ayuda a esclarecer la dinámica migratoria partiendo de una visión global, enfatizando en lo regional y poniendo el reflector sobre México como país de origen, tránsito, destino y retorno.

“A partir de estos textos podemos comprender que las políticas migratorias no obedecen a la realidad de un mundo globalizado ni a las necesidades de los mercados laborales o a la economía, ni tampoco a la realidad demográfica. Se contraponen incluso al sentido común y se basan en el miedo, discriminación y los prejuicios”, refiere uno de los párrafos que marca el inicio del libro de casi 400 páginas.

Para estudiantes de preparatoria y universidad hasta alcaldes, Vidas desplazadas es una herramienta útil al explicar a detalle, por ejemplo, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que sentó nuevas bases de acuerdos en 152 países firmantes. O cómo cambió todo en América Latina con las guerras civiles en Centroamérica y el inicio de la migración de refugiados, primordialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Un flujo que ha perdurado y se extendido en tiempo y cifras.

RUMBO A LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS

Pasado, presente y un posible futuro se compaginan y ofrecen un recorrido por distintas áreas. Tópicos más actuales como el Título 42 también forman parte del ensayo. Gracias a esta política, los funcionarios fronterizos podían expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresaban a través de Canadá y México hacia Estados Unidos. Sin embargo, en 2023 perdió su efecto esta norma impuesta por la administración de Donald Trump, bajo el pretexto de detener el avance de la pandemia de covid-19.

Ana Mercedes Saiz Valenzuela trata en un par de páginas un asunto que ha generado tensiones políticas y sociales. El apartado titulado “El país de los muros” parte de una de las promesas presidenciales de Trump sobre la construcción de un gran muro fronterizo para proteger a esa nación de las “invasiones migrantes”. Y critica la falta de políticas integrales y humanitarias causantes de terribles tragedias “como consecuencia de viajar en las cajas metálicas de los tráileres, como las que vimos en Chiapas en diciembre de 2021 o en San Antonio, Texas, en junio de 2022”.

LOS MIGRANTES EN LA ERA TRUMP

A través de los artículos que integran esta obra se analizan cuestiones específicas que brindan una radiografía de las áreas de oportunidad y fallas que tienen los gobiernos en cuanto a la gestión de los movimientos poblacionales.

—¿Por qué el tema migratorio se ha vuelto tan complicado en Estados Unidos? —preguntamos.

—En el libro cuatro artículos tocan en concreto este tema. Lo primero a considerar es esta posición tan desigual que tenemos a la hora de negociar. El libro ayuda a entender sobremanera cómo estamos usando a las personas migrantes, pues tal vez como monedas de cambio en una coyuntura muy puntualmente electoral entre el Partido Demócrata y el Republicano. Y cómo hemos ido colaborando en estas políticas que finalmente son binacionales.

—En noviembre son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿los planes migratorios de Trump perjudicarían más al sector con un segundo mandato?

—La administración de Joe Biden ha hecho un esfuerzo, pero no ha tenido un respaldo sólido de su Congreso. Pero lo que sí veríamos con Trump es ese tremendo discurso xenófobo, que afecta a tantas personas y tiene consecuencias en su vida diaria incluso de violencia.

“Sí nos debe de preocupar, porque si algo tienen que ver las personas migrantes con la seguridad nacional y, creo que queda claro a lo largo del libro, es que son individuos en riesgo finalmente. Es gente a quien los Estados debe proteger”, agrega.

OBRA PRESENTADA EN LA LIBRERÍA MAURICIO ACHAR

De acuerdo a un texto de The New York Times, Donald Trump está planeando una expansión extrema de sus medidas represivas contra la migración, si logra regresar al poder en 2025. Una de ellas es desalojar del país a migrantes que habitan sin permiso legal, así como deportar a millones de personas cada año. El expresidente de Estados Unidos alista una forma de remoción que no requiere de audiencias con el debido proceso.

¿Y el clima también afecta el desplazamiento poblacional? A la mitad del ensayo, un apartado debate este tema con el nombre “Migrantes climáticos: un panorama para Centroamérica, 1990-2019”.

La otrora directora de Sin Fronteras de 2019 a 2023, Saiz Valenzuela, recientemente presentó esta obra en la Librería Mauricio Achar, en Ciudad de México, junto a Manu Ureste, periodista de Animal Político. N