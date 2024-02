Joseph Quinn, Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach, darán vida a la famosa familia de superhéroes “Los 4 fantásticos“, Marvel hizo el anuncio este miércoles 14 de febrero, sin embargo, también informó que retrasará la fecha de estreno de la película.

“El muy esperado elenco de los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios ha llegado. Pedro Pascal es el brillante y elástico Reed Richards (Mister Fantastic), Vanessa Kirby es la poderosa Susan Storm (La Mujer Invisible), Ebon Moss-Bachrach es el matín Ben Grimm (The Thing) y Joseph Quinn es el carismático cabeza caliente Johnny Storm (The Human Torch)”, indica el comunicado de Marvel.

ASÍ SE CONVIRTIERON EN LOS 4 FANTÁSTICOS

A su vez, el estudio anunció que Los 4 Fantásticos llegará a los cines el 25 de julio de 2025. Los Cuatro Fantásticos son un equipo ficticio de superhéroes que aparece en cómics estadounidenses publicados por Marvel.

El grupo debutó en The Fantastic Four #1 (noviembre 1961), el cual ayudó a marcar el comienzo de un nuevo nivel de realismo en el medio. Los 4 Fantásticos fue el primer equipo de superhéroes creado por Stan Lee y el escritor-editor y artista Jack Kirby. El equipo desarrolló un enfoque de colaboración a la hora de crear cómics con este título.

Los cuatro personajes obtuvieron superpoderes tras ser expuestos a rayos cósmicos durante una misión científica al espacio exterior. Desde su introducción original en 1961, los Cuatro Fantásticos han sido retratados como una familia algo disfuncional, pero amorosa.

JOSEPH QUINN Y PEDRO PASCAL EN TENDENCIA POR LOS 4 FANTÁSTICOS

El equipo también es muy conocido por sus encuentros con personajes recurrentes como el malvado monarca llamado El Doctor Doom, el devorador de planetas llamado Galactus, Namor el submarinero, príncipe de Atlántida, el ejecutor tiránico y despiadado del Imperio Kree llamado Ronan el Acusador.

Tras darse a conocer el anuncio de la película de Los 4 fantásticos, Joseph Quinn y Pedro Pascal se convirtieron en tendencia. Quinn es reconocido por su papel de Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things.

Fue elegido para el papel en 2019, y aunque la lectura de guion se dio a comienzos del 2020, las grabaciones se llevaron a cabo un año después debido a la pandemia, retrasando el estreno del Vol 1 hasta mayo del 2022. También fue nominado para un Premio Saturn al Mejor Actor de Reparto en una Serie de Streaming por su papel.

Pascal es reconocido por interpretar al príncipe Oberyn Martell en la serie de televisión Game of Thrones,​ a Javier Peña en la serie Narcos, en Netflix; a el Mandaloriano, en la serie The Mandalorian, y luego, por la serie de The Last of Us, de HBO, donde interpreta al protagonista, Joel Miller. N

