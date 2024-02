Durante el desarrollo del G20 “muchos” países miembros respaldaron ampliamente la idea de que el conflicto entre Israel y Palestina tiene como “única solución” que se creen dos Estados.

En el encuentro de cancilleres de dos días “destacó una virtual unanimidad en apoyo a la solución de dos Estados como la única solución posible pare el conflicto entre Israel y Palestina”, afirmó el canciller de Brasil, Mauro Vieira, cuyo país preside este año el G20.

Vieira “no habló directamente de unanimidad porque no todas las intervenciones (de los países) abordaron el asunto, pero quien se manifestó lo apoyó y fueron muchos”, dijo a la AFP una fuente de la cancillería brasileña. Ese consenso fue destacado también por la Unión Europea.

En las conversaciones entre los cancilleres “hay un denominador común: que no habrá paz, no habrá seguridad sostenible para Israel a menos que los palestinos tengan una perspectiva política clara de construir (su) propio Estado”, dijo a periodistas el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell.

CREACIÓN DE DOS ESTADOS DE ISRAEL Y PALESTINA, UNA IDEA DEL G20 PARA UN “CAMINO CREÍBLE”

En tanto, el ministro noruego de Exteriores, Espen Barth Eide, instó a diseñar “un camino creíble” hacia una solución de dos Estados, que incluya, además del reconocimiento de Palestina, “el establecimiento real de instituciones palestinas” y “la normalización de las relaciones entre países como Arabia Saudita y otros estados árabes con Israel”.

La exposición y apoyo del tema sucede al día siguiente de que el Parlamento israelí aprobó por amplia mayoría una resolución contra cualquier “reconocimiento unilateral de un Estado palestino”, que según el texto equivaldría a recompensar “el terrorismo sin precedentes” del movimiento islamista Hamás.

“No recompensaremos al terrorismo con un reconocimiento unilateral en respuesta a la masacre del 7 de octubre, del mismo modo que no aceptaremos soluciones impuestas”, dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu tras la aprobación del texto.

GAZA Y UCRANIA, LOS TEMAS DE DISCORDIA

En definitiva, el G20 estuvo marcado por los cuestionamientos a los conflictos bélicos de Gaza y Ucrania. Por su parte, Brasil criticó duramente la “parálisis” del Consejo de Seguridad de la ONU para resolver esos conflictos.

Cuando la guerra entre Rusia y Ucrania está a punto de entrar en su tercer año. “Las instituciones multilaterales no están debidamente equipadas para lidiar con los desafíos actuales, como demuestra la inaceptable parálisis del Consejo de Seguridad” sobre Ucrania y Gaza, dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, ante sus homólogos al abrir el encuentro. “Ese estado de inacción implica directamente la pérdida de vidas inocentes”, deploró.

Vieira añadió: “Brasil no acepta un mundo en el que las diferencias se resuelven mediante el uso de la fuerza militar. Una parte muy significativa del mundo ha hecho una opción por la paz y no acepta estar involucrada en conflictos impulsados por naciones extranjeras. Brasil rechaza la búsqueda de hegemonías, antiguas o nuevas. No es de nuestro interés vivir en un mundo fracturado”.

Por ello, Brasil instó a “una profunda reformulación” de los organismos multilaterales, en especial del Consejo de Seguridad, que ha fracasado reiteradas veces en alcanzar acuerdos sobre las guerras en Gaza y Ucrania por vetos respectivos de Estados Unidos y Rusia, dos de sus cinco miembros permanentes.

Estados Unidos, el principal aliado de Israel, vetó el martes nuevamente una resolución que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Durante una reunión previa en Brasilia con Lula, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su “desacuerdo” con las declaraciones del brasileño sobre un “genocidio” en Gaza.

EL G20 MARCADO POR LA INDIGNACIÓN DE ISRAEL, LOS MUERTOS DE PALESTINA Y EL APOYO DEL G20

Lula también comparó la campaña militar israelí en el territorio palestino con el Holocausto. “El secretario abordó el asunto (de Gaza) y dejó claro nuestro desacuerdo con esos comentarios”, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado tras el encuentro.

La comparación indignó a Israel, que declaró al mandatario izquierdista “persona non grata”. En respuesta, Brasil convocó al embajador israelí y llamó a consultas al suyo en Tel Aviv. La ofensiva israelí en la Franja deja al menos 29,313 muertos hasta ahora, según el ministerio de Salud del territorio.

En el caso de Ucrania, tampoco hay optimismo. Blinken dijo a Lula que Washington “no ve las condiciones” en la actualidad para una mediación diplomática, según el funcionario del Departamento de Estado. En Rio, Blinken coincide con el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

Las tensiones entre Occidente y Rusia se acentuaron tras la muerte en prisión del opositor Alexéi Navalni, anunciada el viernes. Las potencias occidentales responsabilizaron de ella a Putin y Estados Unidos anunció que adoptaría un “importante paquete de sanciones” contra Rusia. “Nadie debe dudar de la naturaleza opresiva del sistema ruso”, dijo el canciller británico, David Cameron, citado en un comunicado.

El G20, que reúne a las 20 principales economías mundiales, aborda este jueves la reforma de los entes de gobernanza global, como la ONU y el FMI. Brasil defiende un mayor peso para los países del Sur global. N

(Con información de AFP)

