La existencia de las especies migratorias, como los albatros, las tortugas o los esturiones, se deteriora rápidamente, según alerta un informe publicado este lunes 12 de febrero bajo los auspicios de la ONU; el documento advierte que una de cada cinco especies registradas por la Convención de Bonn de 1979 sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres está en peligro de extinción, mientras que la población del 44 por ciento disminuye.

El informe sobre el estado de las especies migratorias del mundo, publicado por la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS) y preparado por científicos del Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC), incluye una descripción detallada de la mejor ciencia disponible sobre los impactos de las barreras en los animales migratorios.

Los expertos señalan que entre los peligros que dan paso a la extinción de las especies migratorias se encuentran las barreras físicas obvias, como cercas y carreteras, que fragmentan los hábitats y pueden conducir a colisiones con vehículos para especies terrestres, como la gacela mongola y los ciervos mula.

LOS OBSTÁCULOS QUE LLEVAN A LAS ESPECIES MIGRATORIAS AL PELIGRO DE EXTINCIÓN

“Las presas a través de los grandes ríos del mundo frustran las migraciones de peces migratorios de agua dulce en peligro crítico, desde el esturión ruso en el Danubio hasta el bagre gigante del Mekong. Las líneas ferroviarias, los oleoductos, el tránsito marítimo, las torres altas y los edificios pueden impedir las rutas de migración. Pero las especies migratorias se enfrentan a muchos otros obstáculos menos obvios”.

Además, a medida que se utilizan áreas más grandes de tierra para cultivar, las áreas previamente disponibles para las rutas de migración se reducen. “Entre otras presiones, la expansión de la agricultura está afectando la calidad y disponibilidad del hábitat para los animales migratorios icónicos como los ñus azules y la cebra de las llanuras”, indica el estudio.

La electrocución por líneas eléctricas también es una de las principales causas de muerte en las aves migratorias. Vital para el desarrollo social, a medida que la producción y el consumo de electricidad aumentan a nivel mundial, los problemas creados están empeorando en lugar de mejorar, advierten los expertos.

97 % DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS, EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

“Las colisiones con líneas eléctricas son la mayor amenaza para el bustardo indio en peligro crítico, de los cuales ahora quedan menos de 250 en la naturaleza. Los buitres egipcios en peligro de extinción, que migran del sur de Europa al África subsahariana, son electrocutados por líneas eléctricas en casi todos los países a lo largo de su vía de vuelo”.

Entre las 58 especies catalogadas, casi todas (97 por ciento) están en peligro de extinción, como algunos tiburones. Además del peligro de electrocución, las líneas eléctricas también actúan como una barrera al cambiar el comportamiento migratorio y las rutas de vuelo, ya que crean una línea recta que algunas especies buscan evitar. Es probable que estos desvíos sean una desventaja significativa, ya que las aves realizan viajes más largos y tienen que gastar más energía.

Una barrera para las migraciones marinas que plantea el transporte marítimo es el riesgo de ataques fatales con barcos en avenidas marítimas concurridas, particularmente desastrosa para los tiburones ballena, ya que las áreas de la superficie del océano donde se encuentran los peces más grandes del mundo se superponen con el alto tráfico de buques.

EL RUIDO, UNA AMENAZA MÁS

A este peligro se suma el impacto del ruido creado por el transporte marítimo comercial, junto con el sonar militar, la exploración sísmica y la perforación en alta mar y los parques eólicos en alta mar. La exposición sostenida al ruido puede obligar a los animales migratorios a alterar su comportamiento, causar lesiones o, si es lo suficientemente fuerte, incluso matar a los animales, añade el informe.

La contaminación de luz también es un enemigo de las especies migratorias. Cada vez hay más pruebas de que la iluminación nocturna artificial puede interrumpir el comportamiento migratorio de una amplia gama de especies, actuando como un atractor o repelente, o desorientando a los animales migratorios, explican los expertos.

La contaminación lumínica es un factor que contribuye a la muerte de millones de aves cada año, lo que aumenta la probabilidad de colisiones mortales con edificios, cables y otras estructuras. Las aves que viajan largas distancias por la noche, que incluyen muchas especies de aves cantoras, aves acuáticas y aves costeras, se ven particularmente afectadas, ya que las áreas urbanas tienden a concentrarse en las regiones por las que viajan las que viajan las aves a medida que se mueven entre las regiones tropicales y las del norte.

EL CAMBIO CLIMÁTICO ALTERA LOS TIEMPOS DE MIGRACIÓN

El cambio climático y ambiental altera los tiempos de migración. “Uno de los factores que hace que el fenómeno de la migración sea tan fascinante e inspirador es que los animales cronometran con precisión sus viajes para aprovechar las condiciones óptimas en su destino.

“Debido al cambio climático y ambiental, las migraciones de muchos animales no coinciden con los patrones de lluvia o deshielo, por lo que los alimentos no están disponibles cuando antes lo habrían estado, o los sitios de reproducción ya no son idóneos para que los animales se reproduzcan y crien”, concluye el documento. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: