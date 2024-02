La Corte Suprema de Alabama, Estados Unidos, emitió hace unos días una sentencia en donde considera como “niños” a los embriones congelados —creados mediante fecundación in vitro (FIV)—. Y quienes los destruyan, pueden ser considerados responsables de muerte por negligencia. Una decisión que, según medios internacionales, regresa al debate nacional de cuándo comienza la vida.

“La sentencia podría tener pronto consecuencias en el país, ya que otros estados podrían intentar definir a los embriones como personas. Un grupo religioso ya está utilizando la sentencia como precedente en un caso sobre el derecho al aborto en Florida”, refiere CNN en un artículo.

La sentencia del alto tribunal de Alabama tiene su origen en una demanda presentada contra una clínica de fertilidad, en virtud de la Ley de Muerte Injusta de un Menor. En ese contexto, los embriones creados mediante fecundación FIV estarían protegidos bajo esta ley, “clasificando los óvulos unicelulares fertilizados como niños”, critica el sitio Ámbito Jurídico.

“En 2021, padres de varios niños embrionarios, cada uno de los cuales fue creado mediante FIV, y estaban vivos en una unidad criogénica mientras esperaban la implantación, presentaron dos demandas”, de acuerdo con documentos judiciales.

Lo anterior, luego de que un paciente “se las arregló para entrar” en una sala de criogenización, donde estaban almacenados, y dejara caer accidentalmente varios de ellos al suelo, destruyéndolos.

TRIBUNAL CONSIDERA QUE LOS EMBRIONES CONGELADOS SON SERES HUMANOS

Un tribunal inferior dictaminó que los embriones no podrían definirse como “persona o niño” y desestimó la demanda por homicidio culposo. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Alabama, en una sentencia dictada este viernes 23 de febrero, no estuvo de acuerdo. Y afirmó que “la Ley de Muerte Injusta de un Menor se aplica a todos los menores no nacidos, sin limitación”.

Este debate subraya la importancia del tema del aborto y la reproducción en la campaña presidencial, casi dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el derecho constitucional al aborto, consagrado en el caso Roe contra Wade.

Alabama es uno de los estados que han prohibido o restringido el acceso a este procedimiento. La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida que consiste en la unión de un óvulo con un espermatozoide, de la pareja o de un donante de semen, para realizar la fecundación en el laboratorio. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, alrededor del 2 por ciento de los embarazos estadounidenses (97,000 casos aproximadamente) son resultado de la FIV.

Aunque la decisión de la Corte Suprema de Alamana no prohíbe la FIV, resulta el primer caso conocido en el que un tribunal de Estados Unidos refiere que los embriones congelados son seres humanos. N