Avanza en buenos términos la investigación respecto al homicidio de un empresario del ramo minero en un restaurante al norte de Aguascalientes, informa el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, a una semana del acontecimiento.

Hasta ahora, se ha detenido a dos personas presuntamente relacionadas con el hecho material, y se busca a más involucrados, por lo que el fiscal pide “paciencia por unos días” para que se resuelva este caso, que preliminarmente, obedece a un conflicto jurídico por patentes entre particulares.

“Vamos bien, ya tenemos a dos personas paralelamente en relación a ese hecho, pero vamos bien con el tema de los autores materiales o los participantes en el hecho material. Aún no puedo dar mucha información al respecto, pero sí les puedo decir que no se ha dejado de trabajar en ese asunto que para nosotros es una prioridad” comentó.

El fiscal refiere que no es la primera vez que sucede algo así en Aguascalientes, y apela a un caso similar el año pasado en el que se logró dar con las personas responsables, por lo que se dice confiado de que la instancia a su cargo concluya este caso con los culpables tras las rejas.

Preparan “sorpresa”

Sobre el mismo tema, la gobernadora Tere Jiménez ha comentado en dos ocasiones que pronto se dará a conocer una “sorpresa” respecto al caso, información que Figueroa Ortega prefirió omitir para que sea la mandataria quien la publique, dejando abierto si se trata de una línea de investigación o posibles implicados.

“La información que les tendría que decir de eso es que vamos bien con la investigación tanto de los autores partícipes como de los materiales. La gobernadora tendrá información que darles una vez que se resuelva este caso, evidentemente hay una comunicación diaria con ella y se los dará a conocer” agregó.

Fue el pasado jueves 16 de febrero, cuando dos hombres dispararon contra Óscar Octavio “N”, quién junto con su equipo legal, buscaban conciliar una demanda por derechos de autor en cuestión de minería, según han sugerido las primeras versiones.