La Ciudad de México es una urbe de agudos contrastes como la violencia y sororidad. Por un lado, un total de 122,011 mujeres fueron víctimas de algún delito en el país hace dos años; 73 por ciento reportó haber sufrido algún tipo de lesión. Por el otro, una panadería local enfrenta este mal endémico de nuestra sociedad mediante la sensibilización, acompañamiento psicológico individual y grupal, así como la capacitación en técnicas de pan artesanal para una independencia económica. Se trata de “Las Panas”. Esta es su historia.

En Avenida del Taller, en la alcaldía Cuauhtémoc, se erige un establecimiento donde no solo se satisface el antojo de pan recién horneado, también resulta un espacio de resistencia, empoderamiento y atención integral en materia de violencia de género. Entre las grandes calles pavimentadas y los colores vibrantes de los edificios, este lugar podría observarse como una panadería más. Sin embargo, desafía las normas tradicionales con cada amasada y conversación sutilmente provocativa.

“Somos un proyecto de mujeres para mujeres, amasamos y horneamos pan, sororidad y autonomía para todas”, se lee en su descripción de Instagram con más de 3,000 seguidores. Las Panas es una asociación civil mexicana que nace en los barrios del centro de la capital mexicana y, desde 2016, trabaja por la igualdad de género y la reducción de la violencia hacia mujeres de escasos recursos y vulneradas socialmente.

“Lo primero que me impulsó fue el necesitar a otras mujeres para poder salir de una situación complicada, también de una relación difícil. Me he encaminado profesionalmente a crear metodologías comunitarias desde la investigación social; el proyecto de Las Panas fue a partir de un acercamiento en una investigación, en la cual yo colaboré, en el barrio La Merced”, relata la fundadora, Rosalía Trujano Ortega.