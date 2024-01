INVESTIGAR LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES DE AVES ES UNA LABOR TITÁNICA

“Es difícil comparar los diferentes grupos taxonómicos, pero [alrededor de] 350 mamíferos se han extinguido desde el Pleistoceno tardío”, dice Cooke a Newsweek. “Otros grupos no son tan conocidos. Creo que alrededor de cien especies de peces se han extinguido desde el año 1500 d. C., pero no se sabe mucho antes de eso. No se sabe casi nada sobre las extinciones de invertebrados, y es probable que muchos se extingan antes de que se puedan describir”.