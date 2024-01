Decir que un día en específico es el más triste del año es seudociencia, pues el estado de ánimo de las personas no se constituye de eventos únicos y matemáticas, afirma la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un artículo. El denominado “blue monday” se celebra o más bien, se lamenta, este lunes 15 de enero.

“Creer que el tercer lunes de enero es el día más triste del año es equiparable al pensamiento mágico común en todas las sociedades. Tiene la misma lógica que, por ejemplo, un rito de las culturas prehispánicas para atraer la lluvia”, sostiene Ricardo Trujillo Correa, de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Para este académico, el concepto de “lunes azul”, al igual que la nomofobia (miedo a estar sin el celular), el síndrome de Peter Pan o la inteligencia emocional, son populares y se revisten de científicos, pero carecen de rigor y evidencia. La idea de ser “el día más triste del año” ha llevado a investigadores y científicos a analizar, por ejemplo, las tasas de suicidio y los estados financieros.

“Los resultados dejan en claro que no hay evidencia concluyente de que este día ocurra algo fuera de lo común”, asegura.

Según datos de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP, por sus siglas en inglés), el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable de más de 800,000 muertes al año, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos

De acuerdo con la red médica Top Doctors, los suicidios suelen incrementar en diciembre debido a la falta de apoyo para las personas con trastornos mentales y no en enero, como se piensa. “No tener un entorno saludable puede provocar que los pacientes con depresión y ansiedad aumenten la sintomatología y causar en muchos casos, ideas suicidas”, refiere en su página.

UNA ECUACIÓN PARA OBTENER EL DÍA MÁS TRISTE DEL AÑO

A tenor de la máxima casa de estudios, el blue monday surgió en 2005 como parte de una campaña publicitaria de la empresa Sky Travel, en un intento por incrementar sus ventas.

Para este fin, se utilizó una ecuación desarrollada por el investigador inglés Cliff Arnall, que considera parámetros como el clima (frío), las motivaciones de cambio y las deudas adquiridas por las fiestas decembrinas, para obtener el “día más triste del año”. Por tanto, se originó de un acto publicitario.

De manera más específica, Cliff Arnall, miembro de la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, diseñó una fórmula para calcular el peor día del año: [W+ (D-d)] x TQ/M x NA; cada letra tiene un significado.

Según la fórmula, la W equivale a weather (tiempo); D significa debt (deudas posteriores a Navidad) y d, monthly salary (sueldo); este se multiplica por T, time since Christmas (el tiempo desde que comenzaron las celebraciones decembrinas) y Q (la frustración por no haber realizado los propósitos del Año Nuevo anterior), y esto se divide entre M, low motivational level (escasa motivación) y NA need to take action (necesidad de actuar).

Para Trujillo Correa, la veracidad está en tela de juicio, porque no hay investigación seria que la apoye. “Sería como creer que el 31 de diciembre nos influye para repensar nuestra vida, o que el 14 de febrero nos hace más románticos. La afectividad es un consenso colectivo y no consciente para dar sentido y significado a nuestras prácticas cotidianas”, apunta.

BLUE MONDAY, UN LUNES TRISTE POR LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Sin embargo, una razón por la que ha adquirido cierta importancia es la necesidad de información actual, inmediata y superficial (sin interés por profundizar en ella) como una forma de controlar la realidad y el entorno, considera el académico. Se asemeja al pensamiento mágico de las culturas antiguas, pero en este caso se utiliza con el fin de favorecer el consumo.

Aunque el blue monday —lunes azul— resulte más un constructo social o publicitario, el trastorno afectivo estacional es real. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental (NIH, por sus siglas en inglés), este sucede cuando las personas pasan por periodos cortos en los que se sienten tristes o un poco diferentes a lo normal. A veces, estos cambios en el estado de ánimo comienzan y terminan cuando cambian las estaciones del año. Ahora bien, ¿cómo combatir los días malos?

Existen ciertas actividades que puedes realizar para olvidar por un momento los días temibles:

Tomar el sol unos minutos por la mañana.

Hacer ejercicio con regularidad.

Comer sano y tomar varios vasos de agua al día.

Leer tu libo favorito o uno nuevo.

Descubrir nueva música y pódcast.

Mirar una serie o película con tus amigos.

Meditar unos minutos al día.

Salir con tus amigos o seres queridos a tu lugar predilecto. N