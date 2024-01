Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que ya estará presente en TikTok y, para iniciar en la red social, ofreció una disculpa a la diputada federal trans, Salma Luévano Luna, luego de calificarla ayer como “un señor vestido de mujer”.

“Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera, que se identifica como mujer, y ayer hablé de que era un ‘hombre vestido de mujer’. Soy muy respetuoso y creo en la libertad; la gente debe asumirse, cualquier persona, como se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo”, afirmó este martes 9 de enero en su habitual conferencia matutina.

Ayer, López Obrador buscó replicar las críticas en redes sociales por su reacción al saludar a la diputada trans de Morena; criticó a los periodistas e internautas por hacer comentarios de un video que se difundió en donde interactúa con Luévano. Sin embargo, la descripción que utilizó para referirse a la funcionaria generó controversia.

Además de referirse a la diputada como “un hombre vestido de mujer”, indicó no tener aversión a besar a hombres, recordando las veces en que mujeres le han besado la mano y él responde al gesto.

“[El periodista] López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben que me sucede con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale?”, comentó el titular del Ejecutivo durante la mañana de lunes.