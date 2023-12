DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

ENERO MARCÓ TODO EL AÑO 2023

Nuestro primer artículo, “El año de no manches”, atisbó que las sorpresas serían el común denominador en México, pues comenzamos por ver a la Suprema Corte presidida por una mujer íntegra, Norma Piña, y que no se dobló ante la presión del presidente López Obrador. Luego vino la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo ; y por el rumbo de La Raza chocaron dos convoyes del metro, lo cual sucedió en los primeros siete días del año 2023. En el octavo día llegaron a México Joe Biden y Justin Trudeau, los mandatarios de Estadps Unidos y Canadá. El presidente AMLO agradeció la visita de Biden entregándole la cabeza de Ovidito. Esto fue más bien para taparle el ojo al macho y simular que combatimos al narcotráfico; en los hechos, el presidente del país siguió yendo a Badiraguato a ver a sus cuates del Cártel de Sinaloa.

Mientras tanto, los esbirros del presidente, otra vez para taparle el ojo al macho, apresaron, en el hospital, al conductor del metro, quien fue víctima y no culpable del choque. Todo esto solo en el mes de enero. Dígame usted si con esta serie de sinrazones no sería el año de ¡no manches!

FEBRERO Y MARZO FUERON MUY INTERESANTES

En marzo del año 2023 amanecimos con la noticia de que el sistema bancario estadounidense se quebraba y una inminente crisis financiera se cernía sobre el mundo. El fenómeno de las criptomonedas quebró a un banco de Estados Unidos, el Silvergate Bank, y a esta le siguieron las quiebras del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Eso inició una corrida bancaria que para el 19 de marzo se había extendido a Europa. La Reserva Federal Estadounidense (FED) salió al quite y dijo que todos los depósitos podrían cobrarse y que apoyaría a los bancos con efectivo. A la FED se unieron los bancos centrales de Asia y Europa, y la crisis financiera se conjuró.

EN JUNIO NOS PEGARON LAS ELECCIONES

Terminado abril, mayo entró a la escena y el plan B concebido para desarticular al INE y aprobado por Morena en 2022 fue invalidado por la Suprema Corte. Por toda respuesta, el presidente AMLO puso en la mesa el plan C, y para cerrar con broche de oro anunció que en 2025 podría haber una crisis económica.

No obstante que todo el poder y el dinero del Estado apuntalaron la candidatura de la maestra Delfina, en la elección final el resultado se definió por una diferencia de tan solo 8 por ciento cuando la expectativa presidencial era de por lo menos 20 por ciento. Así, la nueva gobernadora del Estado de México fue la candidata del presidente. Con ello, los presupuestos del Edomex beneficiarán a Morena en la elección de 2024.

La elección del gobernador del Estado de México nos ocupó en junio de este año 2023. Fue una elección sui generis , pues el presidente López Obrador, aparentemente, le pidió al gobernador Alfredo del Mazo que le entregara la gubernatura a Delfina Gómez; y si no lo hacía, la Fiscalía General de la República le abriría una carpeta de investigación por los millones de dólares que le encontraron en Andorra. Así las cosas, en un experimento político se colocó a una candidata débil, con actos de corrupción denunciados, demostrados y sentenciados, contra una candidata relativamente sólida del PRI.

UN AMLOFEST A MITAD DEL AÑO 2023

Esto es el pan nuestro de cada día en México y fue el tema del artículo de la segunda quincena de julio. Ese poder criminal hoy forma parte del gobierno al tener presidentes municipales que surgieron de las familias de narcotraficantes, y no solo presidentes municipales, sino hasta gobernadores. Y hasta el presidente, en una ocasión, bajó de su camioneta para rendir pleitesía a la hoy difunta madre del narcotraficante más poderoso del país. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Science , la industria criminal le da empleo a más de 160,000 mexicanos. El país ahora está en manos de criminales.

TRIBUNALES VÍCTIMAS DEL PODER

Luego vino el ataque a los tribunales. El gobernador morenista de Oaxaca y la gobernadora panista de Aguascalientes sustituyeron, cada uno en su estado, tribunales de justicia. En Oaxaca se inauguró el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Este novedoso tribunal se integró con magistrados a modo para que no se opusieran a cualquier acto que el gobernador impusiera, aunque contrariara a la ley. En Aguascalientes, la gobernadora modificó la Constitución para también hacerse de un tribunal a modo. El primer caso lo frenó la Suprema Corte de Justicia, para que luego el Congreso le diera la vuelta y, en una maniobra menos desaseada, permitiera que el gobernador se saliera con la suya.

En agosto nos ocupamos de la triste historia de Mexicana de Aviación. Una aerolínea insignia de la aviación mexicana y que desde el sexenio de Vicente Fox se fue a la quiebra. Lo que queda de la aerolínea fue comprado por el Gobierno Federal, pero no para salvar la aerolínea con su equipo de trabajo de pilotos, sobrecargos y personal de tierra, sino para hacer una nueva aerolínea que habrá de manejar el Ejército y que, como toda empresa lopezobradoriana, habrá de operar con números rojos.

EL FUTURO ELECTORAL NO ES HALAGÜEÑO

Noviembre trajo la elección de un populista que se define como anarcocapitalista. Javier Milei, un hombre excéntrico que aprovechó la tremenda disparidad que sufre Argentina. Milei es un hombre que no ejerció la prudencia en su campaña; aunque para la segunda vuelta el pragmatismo lo llevó a hacer una alianza con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, políticos del Partido Republicano PRO de tendencia peronista. Una filosofía diametralmente diferente del anarcocapitalismo. Esto que vimos en Argentina se está viendo en todo el mundo. Las alianzas de tendencias dispares.

En diciembre de este año 2023 el presidente afinó su obra de control absoluto y en el poco entramado institucional que queda dio un golpe demoledor a la Suprema Corte. Designó a Lenia Batres como ministra. El currículum de Batres es más que suficiente para impedir su entrada a la Corte. Resulta extraño que los senadores, en otro despliegue de candidez, le dieran carta blanca al presidente para elegir. El presidente está dedicado a destruir instituciones y contrapesos en su proyecto para la elección de 2024. No quiere que nada se interponga en su camino, y de perder la elección está armando alternativas para revertir el resultado.

En cuanto a inseguridad, las masacres surgen por todos lados. Nos encaminamos a un retorno a la dictadura de partido y esto el pueblo sabio no lo alcanza a distinguir. Queda la posibilidad de que el Congreso no quede con mayoría de Morena y sus aliados, pero el futuro electoral no es halagüeño.