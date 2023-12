MIXO es un artista mexicano para quien literalmente no existen secretos cuando se trata de hacer música: compone, graba, canta, toca varios instrumentos, supervisa las colaboraciones, mezcla, edita, produce, realiza videos, desarrolla el arte para portadas de discos, promociona, etcétera. Sin embargo, revela, aunque “cada día hay menos tiempo y más responsabilidades, nunca me voy a detener“.

Hace unos días, MIXO (alias de Rodrigo Galindo) presentó Lucid Dreaming, su más reciente proyecto musical, en el que aborda temas interesantes y profundos que poco a poco llenan su discografía de conceptos a simple vista independientes, pero que en realidad se relacionan bastante entre ellos. Cuestionamientos sobre la vida, el ser, la conciencia, la inteligencia artificial, la evolución, la identidad y, en este caso, los sueños lúcidos, nos muestran su curiosidad y exploración ante estos temas.

“Para mí este proyecto es terapéutico”, revela en entrevista con este medio. “Con Lucid Dreaming lo que quise lograr fue explorar musicalmente sonidos y texturas que me remitieran al estado del sueño. Pero no me refiero a tener sueño o estar cansado, sino poder de alguna manera materializar uña sensación, que en este caso es soñar”.

De acuerdo con MIXO, más que transmitir un mensaje especifico, desea emitir la sensación y el sentimiento del sueño de una manera subjetiva. Para ello “utilizo el lenguaje universal de la música para lograr que el escucha tenga una experiencia que le permita reflexionar, conectar con este estado o, simplemente, disfrutar de la música“.

MIXO Y LA AUTOEXPLORACIÓN DE LOS SUEÑOS LÚCIDOS

Galindo es ingeniero en audio, productor musical, promotor, compositor, profesor, dj, multiinstrumentista y fundador de varias bandas. Actualmente forma parte del proyecto Cascabel. Es productor de discos y sencillos de diversos artistas, así como cofundador de la disquera Toga Records, con la cual ha producido más de cien sesiones en vivo para bandas nacionales e internacionales. Ha tocado con sus diferentes proyectos en diversos foros de México y el extranjero.

“Para mí, los sueños lúcidos son una herramienta de autoexploración, me resulta muy interesante poder tener experiencias que, en el plano de nuestro estado de conciencia ordinario, son imposibles. Por ejemplo, desafiar la gravedad, volar entre planetas y nebulosas, poder tener conversaciones con gente que ha muerto, etcétera”, abunda MIXO sobre Lucid Dreaming, un proyecto musical presentado como solista.

“Al final, el sueño lucido es uno clavado al subconsciente, pero con la característica de que sabes que estás soñando, y esto me da un panorama amplio en el que encuentro experiencias profundas, divertidas, surreales y trascendentales que me permiten desarrollar mi creatividad para componer música”, agrega el músico.

Lucid Dreaming es su octavo lanzamiento como solista y consta de dos tracks, titulados “False Awakenings” (una fusión de jazz con rock progresivo y psicodélicos) y “Rapid Eye Movement Sleep” (canción ambient).

NO PIENSA EN GÉNEROS MUSICALES

“Mi mayor influencia para estas dos nuevas canciones son mis propias experiencias dentro de mis sueños lúcidos, aunque para toda la música que hago encuentro inspiración en la naturaleza, las nubes, las plantas, los paisajes. También en mi hija y mi esposa, y en mis gatos y mi perra”.

En ese sentido revela que, cuando compone, procura no pensar en géneros musicales para que la música que arma no se catalogue, por eso cada canción que ha compuesto es completamente diferente de las demás: “Estas canciones están influenciadas totalmente por los músicos con los que colaboré, ya que tuvieron completa libertad de grabar sobre la maqueta que compuse y les mandé. No les envié ni partituras ni referencias, únicamente una maqueta para que ellos mismos decidieran qué querían grabar, lo cual hace que el resultado de estas canciones sea algo que yo no concebí desde el principio, sino que se definieron durante el proceso de grabación y producción”.

MIXO adelanta que lo que sigue para su carrera tras este material, tanto a corto como a largo plazo, será siempre seguir haciendo música: “Ahora estoy trabajando en tres discos diferentes que espero poder sacar pronto. Se requiere de mucho tiempo para lo que hago, ya que todo el proceso de lanzar una canción, al ser mi proyecto solista, lo hago yo”, concluye. N

