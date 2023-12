El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue conmemorado en la Plaza IV Centenario. Desde las 7 de la mañana, la plaza se llenó de sillas de ruedas, muletas y bastones, no como un acto festivo, sino como un recordatorio de la importancia de respetar los espacios de estacionamiento exclusivos marcados con azul y el distintivo de una silla de ruedas para personas con discapacidad.

Isaac Sánchez, un joven con discapacidad, se convirtió en la voz de esta iniciativa, desafiando a la sociedad a ponerse en sus zapatos. Con un mensaje directo, cuestionó si realmente alguien quisiera estar en su lugar, destacando las dificultades diarias y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad motriz.

La falta de conciencia ciudadana fue resaltada por Francisco Rueda, un empresario local, quien lamentó que muchos ciudadanos no comprenden la importancia de dejar libres los “cajones azules”, argumentando que no se utilizan o que no importa. Rueda hizo un llamado a los gobiernos municipales y estatales para la creación de más espacios exclusivos y la incorporación de normativas de accesibilidad en las nuevas obras públicas.

En una acción concreta, Rueda anunció que en la próxima sesión de Cabildo se presentará una propuesta para la creación de 10 espacios exclusivos para personas con discapacidad en la calle Pino Suárez, cerca de la Plaza IV Centenario. Puntualizó que, a pesar de contar con alrededor de 127 espacios de estacionamiento en la plaza, solo 6 están destinados actualmente para personas con discapacidad.

Afirmó que con este llamado no se busca criticar al gobierno por falta de acciones, sino sumar esfuerzos para alcanzar al menos la media nacional de infraestructura accesible y que las obras que están por realizarse cumplan con la inclusión.

