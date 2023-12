Diciembre es un mes con muchos festejos y se caracteriza porque la temperatura disminuye y nuestra nariz no alcanza a calentar suficientemente el aire que entra al sistema respiratorio. Si aunado a eso nos vemos expuestos a partículas contaminantes como el humo de cigarro y calentadores, la vía aérea se irrita, generando inflamación y mayor producción de moco, lo que contribuye al desarrollo de enfermedades. Pero ¿cómo podemos diferenciar si es gripe, un resfriado común o influenza?

La fiebre, el malestar estomacal, la diarrea, irritación de la garganta, los escalofríos, la tos, los estornudos y el dolor de cabeza pueden hacernos sentir muy mal. Los síntomas pueden ser parecidos, por lo que es difícil saber qué tenemos en primera instancia. En esta temporada de resfriados, es oportuno identificar los signos y síntomas de las afecciones más comunes.

Desde el inicio de la semana 40 de 2022 se han notificado 190,656 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) e infección respiratoria aguda grave (IRAG) en México, de los cuales se confirmaron 7,626 casos positivos a influenza (4 por ciento) y 145 defunciones por este virus, según la Secretaría de Salud.

Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, educación e investigación, ofrece una guía para conocer las diferencias entre la gripe, resfriado común e influenza.

CÓMO SABER SI TENGO GRIPE ESTOMACAL O SOLO UN RESFRIADO

RESFRIADO COMÚN

Tener congestión nasal o catarro, tos, dolor de cabeza e irritación de la garganta posiblemente sea el anuncio de la llegada de un resfriado común. La infección viral en la nariz y la garganta generalmente no es nociva, aunque quizá tampoco sea fácil identificarlo.

Si bien no existe cura para el resfriado común, la mayoría de las personas mejora sin ningún tratamiento al cabo de unos días. Por lo general, encuentra mejoría en un periodo de una semana a diez días. Es importante saber que los antibióticos no surten efecto contra los virus, porque no es una bacteria lo que está atacando tu organismo. Su consumo excesivo contribuye al desarrollo de cepas bacterianas resistentes a ellos.

El estilo de vida y los remedios caseros que alivian los síntomas incluyen beber mucha agua y tomar reposo; la dosis de vitamina C también puede ayudar a reducir la duración de un resfriado.

GASTROENTERITIS VIRAL O GRIPE ESTOMACAL

De acuerdo con la entidad sin fines de lucro, a lo que mucha gente llama gripe en realidad se trata de una gastroenteritis viral o gripe estomacal. Las características de esta afección incluyen diarrea, náusea, así como calambres y dolor abdominal. Los síntomas suelen durar tan solo un par de días, aunque ocasionalmente continúan hasta por más de una semana.

Por lo general, no hay un tratamiento médico específico. No obstante, algunas medidas de autocuidado permiten aliviar los síntomas molestos como tomar descansos prolongados y evitar ingerir alimentos sólidos durante unas horas para que el estómago se tranquilice, así como una correcta hidratación.

Un artículo de los Institutos Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) refiere que la gastroenteritis viral es aguda, lo cual significa que ocurre repentinamente y dura poco tiempo. El norovirus es la causa más común de la gastroenteritis viral. En Estados Unidos y causa entre 19 millones y 21 millones de casos de gastroenteritis viral cada año.

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Finalmente, la influenza se trata de una infección viral que ataca el sistema respiratorio, incluyendo la nariz, garganta y los pulmones. Al principio, la gripe se parece al resfriado común porque hay catarro, estornudos e irritación de la garganta. Sin embargo, el resfriado se desarrolla lentamente, mientras que la influenza suele presentarse de manera repentina.

Las personas con más riesgo de presentar complicaciones por la gripe son los niños pequeños, las mujeres embarazadas o que están en la segunda semana del periodo posparto, los adultos de 65 años, quienes tienen debilitado el sistema inmunitario y aquellos que padecen alguna enfermedad crónica.

Por lo general, para tratar la gripe no se necesita nada más que hacer reposo y beber bastantes líquidos. Sin embargo, cuando la infección es grave o hay más riesgo de presentar complicaciones, el médico puede recetar un fármaco antiviral para tratarla.

A diferencia del resfriado común y de la gripe estomacal, existe una vacuna contra la influenza. Si bien su eficacia no es del 100 por ciento, este biológico reduce el riesgo de infectarse y, en caso de hacerlo, disminuye la gravedad y la necesidad de hospitalización.

Es una vacuna elaborada con partículas del virus de la influenza. En México, se aplica mediante una inyección intramuscular en el muslo izquierdo en las y los menores de 18 meses de edad; y de los 18 meses de edad en adelante se aplica en el brazo izquierdo.