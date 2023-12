La conferencia sobre el cambio climático de la ONU (COP28), celebrada en Dubái del 30 de noviembre al 13 de diciembre, propuso por primera vez que el planeta haga una “transición” para abandonar los combustibles fósiles. Estos son los principales puntos de la declaración, adoptada este miércoles 13 de diciembre.

En primera instancia, el texto señala que la comunidad internacional “reconoce la necesidad de profundas, rápidas y duraderas reducciones de gases de efecto invernadero”, y para ello “pide a las partes que contribuyan” con una lista de acciones climáticas, “de acuerdo a sus circunstancias nacionales”.

La primera acción es triplicar la capacidad energética renovable y duplicar la eficiencia energética media de aquí a 2030. Luego acelerar los esfuerzos para reducir progresivamente el carbón sin medidas de reducción, acelerar el uso de combustibles con cero o bajas emisiones y “efectuar una transición de los combustibles fósiles de una manera justa, ordenada y equitativa”.

Lo anterior, debe apresurarse “en esta década crucial para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050”, es decir, que las emisiones sean totalmente iguales a las medidas de compensación.

Los participantes decidieron igualmente pedir a la ONU la organización de un “diálogo anual sobre el balance de medidas” contra el cambio climático a partir de junio 2024.

Hace dos años los países firmantes del Acuerdo de París de 2015 decidieron lanzar un programa especial, las Metas de Adaptación Global al cambio climático.

En la reunión de Dubái acordaron que para 2030 todas las Partes habrán realizado evaluaciones actualizadas de los peligros climáticos, los impactos del cambio climático y la exposición a riesgos y vulnerabilidades.

De aquí a 2027 los países deben haber establecido “sistemas de alerta temprana contra riesgos múltiples, servicios de información para la reducción de riesgos y observación sistemática” del cambio climático.

Al inicio de la conferencia, las partes decidieron la “operacionalización” de un Fondo de Daños y Pérdidas del cambio climático, para los países más vulnerables, inicialmente creado bajo la égida del Banco Mundial. El fondo debería empezar a funcionar en 2024.

Azerbaiyán organizará la Conferencia de Partes (COP) del año que viene, y la COP30 tendrá lugar en Brasil, que ya confirmó que se celebrará en la región amazónica, en Belén.

Sultan al Jaber prometió que la COP28 de Dubái que presidiría sería “diferente” y no defraudó. Por primera vez en una conferencia sobre el clima de la ONU, los países reunidos adoptaron este miércoles una decisión que abre una vía para el “principio del fin de las energías fósiles” en el planeta.

Sultan al Jaber, un emiratí de 50 años, presumió de ser el primer empresario en presidir una conferencia de la ONU sobre el cambio climático, tras 27 ministros o diplomáticos. Y su rol como director de la petrolera estatal le permitió forjar un acuerdo con los países del Golfo hostiles a renunciar al maná del crudo.

Prometió en varias ocasiones un acuerdo “sin precedentes” en Dubái. Este miércoles los delegados de los países se pusieron de pie y aplaudieron la adopción del acuerdo final, pese a las reservas de algunos Estados.

Cuando fue nombrado para presidir la conferencia a principios de año se mostró sorprendido, o simuló estarlo. Muchos críticos lo acusaron de tener conflictos de intereses, tras su decisión de conservar su puesto como director de la petrolera Adnoc.

Nunca se escudriño tan de cerca a un presidente de una COP. Muy desconfiado con los medios, y rodeado de decenas de profesionales de la comunicación contratados a precio de oro, concedió pocas entrevistas este año. Periodistas de la AFP se reunieron con él una primera vez en privado, antes de obtener un permiso para entrevistarlo en julio.

“La gente que me acusa de conflicto de intereses no conoce mi trayectoria. He dedicado la mayoría de mi carrera al desarrollo sostenible”, argumentó en julio en una entrevista en Bruselas.