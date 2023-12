El Caribe está en conflicto debido a que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió revivir una vieja disputa entre el país que gobierna y Guyana por un territorio rico en petróleo, gas y oro, Esequibo. Esta tierra de 160,000 kilómetros cuadrados equivale a dos terceras partes de Guyana, una nación de apenas 801,000 personas.

Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio desde 1777, cuando era colonia de España. Años después, en 1966, cuando Guayana se independizó del Reino Unido, se sentaron las bases para una solución negociada y anulaba un tratado firmado en 1899 que definía los límites actuales.

Sin embargo, Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción es desconocida por Caracas, capital de Venezuela.

No obstante, la tensión se elevó luego de que Venezuela celebrara el 3 de diciembre un referendo consultivo en el que más del 95 por ciento de los votantes que participaron aprobó crear una provincia venezolana en el Esequibo, un territorio que también otorga nacionalidad venezolana a los 125,000 habitantes de la zona en disputa.

Sin embargo, la controversia se ha agudizado desde 2015, cuando la gigante estadounidense ExxonMobil descubrió vastas reservas petroleras en esa zona. Tras la consulta, el presidente Maduro anunció planes para otorgar licencias para también extraer crudo en aguas en disputa.

“Guyana y la ExxonMobil se tendrán que sentar con nosotros cara a cara más temprano que tarde”, lanzó el mandatario este viernes 8 de diciembre durante un acto frente al palacio presidencial de Miraflores, donde mostró un mapa de Venezuela que incluía al Esequibo como territorio oficial y no como zona en reclamación, como normalmente era representado.

De acuerdo con algunos medios internacionales, esta región es parte de las reservas de petróleo más grandes del mundo, de las cuales, su mayoría están dentro de los límenes de Venezuela.

“Guyana internacionalizó el conflicto en el momento en que comenzó a incorporar y acercar capital extranjero a través de la presencia de empresas transnacionales petroleras”, comentó Josmar Fernández, especialista en resolución de conflictos y delimitación de áreas marinas.

Estados Unidos anunció ejercicios militares el miércoles en Guyana, una “infeliz provocación” según el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino. Venezuela ya había acusado al presidente guyanés Irfaan Ali, a quien tacha de “esclavo” de Exxon, de dar “luz verde” para que Estados Unidos establezcan bases en su territorio.

Rusia, un aliado clave para Maduro, exhortó por su parte a un “espíritu de buena vecindad” para resolver el conflicto de forma pacífica, en la misma línea de la cumbre del Mercosur reunida en Río de Janeiro.

Analistas señalan que el referendo y el aumento de la retórica nacionalista es un intento de distraer la atención sobre el llamado a elecciones libres en Venezuela el año próximo.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló en la víspera con Irfaan Ali para “reafirmar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía de Guyana”, señaló el Departamento de Estado.

En una declaración conjunta, Brasil Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú instaron a Guyana y Venezuela “al diálogo” y la búsqueda de una “solución pacífica”.

“Lo que no queremos es una guerra en América del Sur, no necesitamos un conflicto”, dijo el presidente de Brasil, Lula da Silva, que no obstante reforzó esta semana su presencia militar en sus fronteras con Guyana y Venezuela.