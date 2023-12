A partir de este jueves 28 de diciembre, la despenalización del aborto ya es aplicable en Aguascalientes, ya que ésta reforma al Código Penal ya está publicada en el Periódico Oficial del Estado. De esta forma, el aborto se penalizará si se realiza después de las 12 semanas de gestación.

De acuerdo con el proyecto, se reformaron los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal de Aguascalientes, los cuales quedan en los siguientes términos:

Art. 101.- Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Al responsable de aborto se le aplicarán de 6 meses a 1 año de prisión y al pago de la reparación del daño.

Art. 102.- El aborto forzado consiste en la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada o persona gestante. Al responsable de aborto forzado se le aplicarán de 3 a 6 años de prisión y de 70 a 120 días multa. Si se ejerce violencia física o moral, se aplicarán de 6 a 8 años de prisión.

Art. 103.- Se consideran excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto: Que resulte una conducta culposa de la mujer embarazada o persona gestante; cuando el embarazo sea causado por hechos como violación o estupro, o en caso que, de no practicarse un aborto, la mujer embarazada o persona gestante corra grave peligro de muerte, a juicio del médico que la asista.

Estas modificaciones en la ley son válidas desde este jueves, una vez que se publicaron en el Periódico Oficial.

Esta semana, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, dio a conocer que presentará una iniciativa para crear el Sistema Estatal de Protección a la Vida y la Prevención de Embarazos no Deseados, en respuesta a la despenalización del aborto en la entidad. Entre otras cosas, este proyecto contempla una nueva reforma al Código Penal, de la que hasta ahora no se tienen más detalles.

Ante ello, la representante de la asociación Cultivando Género, Angélica Contreras, manifestó su preocupación sobre las implicaciones de este sistema “provida”, al señalar que se podrían vulnerar los derechos reproductivos de las mujeres.

“Tienen que garantizar el aborto de quien así lo decide, no estamos obligando a las personas a abortar, se trata de que el estado está obligado a garantizar que las mujeres y las personas gestantes puedan decidir sobre sus maternidades y sobre sus cuerpos, y eso se llama justicia reproductiva”.

La activista recalcó que, con la reforma, las autoridades deben garantizar los servicios médicos necesarios para un aborto, así como evitar que se presente la violencia obstétrica contra las usuarias.

De igual manera, se dijo preocupada por la intención de otra reforma al Código Penal relacionada con la regulación del aborto, y de la cual no se tienen más detalles.

El representante del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes consideró que el proyecto anunciado por el Gobierno del Estado no es suficiente para hacer frente a la nueva ley, sino que lo ideal era vetar el proyecto aprobado por el Congreso del Estado, por mandato de la Suprema Corte.

“Ahora lo sorprendente es que no sabemos qué nos están proponiendo… un arropo hacia las mujeres, alguna iniciativa para proponer a las de sexo femenino que no aborten, que las apoyan y que aquí está tal o cual instancia”, dijo. “Pero esto no es suficiente, lo ideal hubiera sido vetar esta ley, estuvo en sus manos, lo pudieron hacer, quizá el gobierno federal los iba a presionar de muchísimas maneras, pero bueno”.