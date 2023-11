“El gobierno indio asignó 3,000 acres de tierra para 3,000 personas, donde cultivábamos y asistíamos a escuelas especiales centradas en preservar nuestra cultura. De niño no me imaginaba convertirme en el sikyong, pero mi padre me inspiró para servir a nuestra causa y a su santidad, el dalái lama. Al principio, mi aspiración más grande era la de convertirme en guardaespaldas de su santidad”.