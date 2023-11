Un total de 4,710 personas resultaron heridas o murieron por minas antipersona y restos de explosivos de guerra en 49 Estados y dos en otros territorios el año pasado, contra 5,544 en 2021, indica el nuevo informe 2023 del Monitor de Minas Terrestres y Municiones de Racimo publicado este martes 14 de noviembre.

Las minas antipersona son artefactos explosivos que matan y hieren a personas durante y tiempo después de los conflictos. Se colocan encima, debajo o sobre el suelo y explotan por la presencia, proximidad o contacto de una persona.

LA DESTRUCCIÓN DE LAS MINAS ANTIPERSONA

Las minas antipersona suelen colocarse a mano, pero también pueden ser esparcidas por aviones, cohetes y artillería, o dispersadas desde vehículos especializados.

Estos artefactos de guerra destruyen medios de subsistencia, impiden el uso de la tierra e interrumpen el acceso a servicios esenciales en más de 60 países y territorios.

El informe señala que en el periodo documentado (2022 y primer semestre de 2023), estos artefactos explosivos se usaron en Ucrania, Birmania y Rusia. El estudio sirve de base para el trabajo de los 133 países firmantes de la Convención de Ottawa para la prohibición y la eliminación de las minas antipersona, de la que forma parte Ucrania, pero no Birmania ni Rusia.

SIRIA, CON AUMENTO DE VÍCTIMAS

Por tercer año consecutivo es Siria, un país no firmante del tratado, quien registró más nuevas víctimas de minas antipersona o de restos de explosivos de guerra (834), seguida de Ucrania (608) y Yemen y Birmania, con más de 500 víctimas en 2022. Este observatorio constata que los Estados no son los únicos en emplear este tipo de explosivos. Grupos armados no estatales usaron este tipo de minas en al menos cinco países en este periodo: Colombia, India, Birmania, Tailandia y Túnez, según este monitor.

Rusia ha utilizado ampliamente las minas antipersonal en Ucrania desde su invasión total del país en febrero de 2022, indica el informe. Las autoridades ucranianas están investigando las circunstancias en las que sus fuerzas utilizaron minas antipersonal en la ciudad de Izium y sus alrededores, en la provincia de Járkov, en 2022, cuando la ciudad estaba bajo control ruso.

PAÍSES CONTAMINADOS DE MINAS ANTIPERSONA

“En un mundo en el que los conflictos se recrudecen y la población civil se lleva la peor parte, la erradicación total de las minas antipersonal sigue siendo un paso crucial para acabar con ese sufrimiento”, declaró Katrin Atkins, editora de información sobre la acción contra las minas y experta en desminado. “La retirada de minas no es sólo un objetivo meritorio o una obligación del Tratado de Prohibición de Minas, es un imperativo humanitario”.

Según el informe del Monitor, 60 países y otras zonas están contaminados por minas antipersona. Esto incluye 33 Estados Parte con obligaciones actuales de desminado en virtud del artículo 5 del Tratado de Prohibición de Minas, además de 22 Estados que no son parte y otras cinco zonas. Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Croacia, Etiopía, Irak, Turquía y Ucrania son los Estados Parte con mayor nivel de contaminación, habiendo notificado más de 100 km2 de terreno contaminado en 2022. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: